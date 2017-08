FOURNITURES SCOLAIRES À BOUIRA UNE AUTRE DéPENSE EN VUE

Par Abdenour MERZOUK -

Une nouvelle fois les faibles revenus du citoyen seront mises à rude épreuve. Dans une semaine, les élèves reprendront le chemin des écoles, les parents eux mettront la main à la poche. Profitant de l'occasion, les commerçants mercantiles ont revu à la hausse les prix des articles scolaires, des tabliers mais également des habits.

Cette année aura la caractéristique de coïncider avec les fêtes de l'Aïd et lachat du mouton pour beaucoup. Le pauvre fonctionnaire algérien n'a même pas le temps de relever la tête. Tous les articles ont connu des hausses oscillant entre 10 et 200 DA selon l'objet. A titre indicatif, le sac à dos qui fait office de cartable coûte entre 2 000 et 4 000 DA selon la contenance et la qualité. Beaucoup se cachent derrière le qualificatif d' «importé» afin d' augmenter la valeur. Le produit provenant de l'étranger vient dans sa totalité de Chine. Le produit local lui, coûte, entre 1 500 à 1700 DA selon le lieu de domiciliation du magasin.

Les librairies situées dans les petites artères peu fréquentées vendent moins cher que ceux installés sur les grands boulevards très fréquentés. L'augmentation, qui n'a épargné aucun article, est plus sensible pour les cahiers où certains comme ceux de 96 pages a doublé, passant de 15 DA à 30 DA.

Même constat pour le cahier de 64 pages qui est passé de 13 à 20 DA. La facture est plus salée quand on sait que l'élève consomme en moyenne une trentaine de cahiers par an. L'instrument obligatoire pour des matières comme les mathématiques: le compas, l'équerre, le rapporteur... sont autant d'articles qui ont connu des hausses qui tournent autour de 50 DA par objet. Quand on ajoute le prix du tablier, obligatoire, la somme nécessaire à un enfant du primaire avoisine le demi-million de centimes quand il fait le double pour un collégien et le triple pour un lycéen. Le salaire d'un fonctionnaire ne suffirait pas aux besoins de trois enfants scolarisés dans les trois paliers. A toutes ces dépenses s'ajoutent les manuels scolaires.

Là l'astuce est vite trouvée par bon nombre: le recours aux anciens livres achetés auprès des anciens élèves ou simplement empruntés auprès des membres de la famille pour une année.