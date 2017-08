BÉJAÏA Le mouton se fait vedette

Par Arezki SLIMANI -

Le contrôle est loin de répondre à l'exigence sécuritaire

Les marchés du mouton poussent comme des champignons. Les affairistes s'y mettent.

Les années passent, mais ne se ressemblent pas. Tout comme ceux qui se sont pressés de louer tous les appartements pour les sous-louer aux estivants avec au bout une déception énorme, les maquignons prennent le même risque et ce sont eux qui le disent. À Béjaïa, l'ambiance de l'Aïd s'est déjà installée, mais pas avec la même ferveur qu'on connaîssait jusque-là à cet événement. Si l'apparition ici et là de points de vente de moutons est une réalité, l'engouement n'est pas de mise, du moins pour l'instant. A deux semaines de la fête du Sacrifice, l'ambiance reste morose. On ne se bouscule pas en prévision de la fête du Sacrifice, prévue début septembre, 34 municipalités sur les 52 que compte la wilaya de Béjaïa ont répondu favorablement à l'appel de l'inspection vétérinaire de la wilaya pour la mise en place de points de vente de moutons au profit des maquignons. Le chef-lieu en compte un officiellement, mais sur le terrain il y en beaucoup plus. Les garages jusque-là vides prennent la forme d'un marché qui ne connaît pas d'engouement. On en est arrivé jusqu'à interpeller les passant pour tenter de leur vendre le mouton. Mais ça ne vient pas. «Je redoute fort une saison déficitaire si ça continue comme ça», avoue ce maquignon connu sur la place publique à Béjaïa. «À deux semaines de la fête je n'en ai eu que quelques commandes et si ça continue comme ca je n'aurai de souci que de rentrer dans mes frais», ajoute-t-il. Des points de vente il y en a à Béjaïa-ville mais des ventes elles sont trop rares pour espérer un gain traditionnel.

En tout, pas moins de 65 points de vente de moutons ont été proposés par les communes aux vendeurs d'ovins. Un arrêté d'ouverture officielle de ces points de vente désignés a été signé pour les marchés officiels, mais il en existe d'autres qui n'ont pas même pas eu recours aux autorisations de l'administration. Comme partout, l'informel est là. L'épisode de l'an dernier, qui a vu des centaines de personnes jeter carrément le mouton sacrifié pour son impropriété à la consommation, donne à réfléchir ici à Béjaïa. C'est pourquoi d'ailleurs que l'inspection vétérinaire de Béjaïa a informé les citoyens que la vente du cheptel au niveau des enclos réglementés, désignés conformément par un arrêté du wali, se fera en présence de vétérinaires agréés. Cette mesure préventive a été prise par les services concernés pour éviter l'écoulement sur le marché d'un cheptel malade, qui a été déjà une réalité que beaucoup regrettent amèrement. Cela va-t-il permettre de mettre fin à l'anarchie qui caractérise la vente des moutons à l'approche de la fête religieuse d'Aïd El-Adha assurément pas. Si on considère la situation en vigueur, l'anarchie reste de mise et le contrôle est loin de répondre à l'exigence sécuritaire. La transformation par des maquignons de zones urbaines en véritables bergeries, où les conditions sanitaires et d'hygiène sont souvent bafouées, reste une réalité qui prendra plus «d'ampleur» à l'approche de l'Aïd. L'appel à ne pas acheter de moutons en dehors des points de vente retenus sera-t-il entendu? Avec le peu d'engouement pour l'achat, les prix baisseront-ils? L'Aïd El Kabîr est une fête, certes, mais elle doit bénéficier d'une attention particulière, notamment chez le citoyen qui, parfois, par souci d'économie ne s'aventure pas dans des achats périlleux. Alors sacrifier un mouton c'est bon, mais pas au détriment de sa santé et celle de sa famille.