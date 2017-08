BÉJAÏA Le secteur de l'énergie préoccupe

Par Arezki SLIMANI -

Classée parmi les dernières wilayas en matière de dotation en gaz de ville, la capitale des Hammadites cherche des solutions pour rattraper son retard.

«A près le secteur de l'hydraulique, le secteur de l'énergie est en train d'être traité dans le cadre de la réunion du comité interministériel et à laquelle ont pris part également les directeurs de l'exécutif et chefs de daïra», indique un communiqué de la cellule de communication de la wilaya.

Le projet de réalisation du Gazoduc devant desservir en gaz de ville les localités de Souk El Tenine, Melbou, Ziama et Tamrijt a été au centre des débats. Cela ne pouvait pas etre autrement, sachant que le projet est à l'arrêt depuis 2008 en raison de l'opposition des citoyens de la localité de Tidelsine dans la commune d'Aokas. Ces habitants redoutaient le problème de glissement de terrain. Trois walis se sont succédé sans parvenir à dénouer le problème. «Plusieurs réunions ont été tenues pour trouver une solution à ce problème», rappelle-t-on dans le même communiqué. Serait-ce la bonne rencontre, cette fois-ci? La communiqué souligne qu'«une deuxième variante a été proposée» et qu'«une sortie au niveau du site sera effectuée par les responsables de la Grtg dès demain. Le wali a déjà anticipé et a établi un arrêté pour la levée de toutes les réserves notamment celles liées à la sécurité.

Il s'agit d'un mégaprojet important qui aurait pu trouver une solution au début, mais cela n'a pas été le cas. L'urgence est cependant toujours là car le projet, qui va atténuer la souffrance des 100.000 citoyens, est attendu depuis longtemps. Il est utile de préciser qu'outre l'ensemble des localités relevant de la daïra de Souk El Tenine, englobant les communes de Tamridjt et Melbou, qui demeurent sans gaz à ce jour en raison de ce blocage qui n'a que trop duré, l'arrivée du gaz est aussi bloquée dans la partie ouest de la wilaya de Jijel, plus précisément à Ziama Mansouriah, pénalisant l'ensemble des populations de cette ville à vocation touristique.

Par ailleurs, une enveloppe d'un milliard de DA a été accordée par le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales à la wilaya de Béjaïa. Cette dotation est destinée, a indiqué en mars dernier un communiqué de la wilaya, à la prise en charge des projets d'extension des réseaux de gaz et d'électricité. Le département de l'intérieur donnait une suite favorable à la requête du wali de Béjaïa, formulée en vue de faire rattraper à la wilaya son retard en matière de raccordement au gaz de ville notamment, qui est présentement de 43%, un taux, jugé, très en dessous de la moyenne nationale.