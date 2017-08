TIZI OUZOU La couleuvre du mouton à... 20.000 DA

Par Kamel BOUDJADI -

Hormis les familles habitant les villes, beaucoup d'autres ont appris à élever un ou deux moutons à la maison pour le jour de l'Aïd.

L'Aïd approche à grands pas. Beaucoup d'achats sont indispensables pour l'occasion, comme les habits des enfants et autres articles. Mais ce qui inquiète le plus les ménages, c'est le fameux mouton. Les marchés ne sont pas nombreux et les citoyens n'y sont pas nombreux non plus. La grosse couleuvre qu'ils viennent d'avaler n'est pas encore digérée. Le mouton fictif à 20.000 DA n'est donc qu'un reptile «fictif». Toutefois, bon gré, mal gré, les dépenses sont un devoir pour les ménages. Il faudra bien habiller les enfants. «L'Aïd sans vêtements neufs pour les enfants, n'est pas un Aïd. Je peux me passer du mouton mais pas du sourire de mes enfants. Allah ghaleb», reconnaît un homme à la cinquantaine. La situation de notre ami n'est pas isolée, mais partagée par presque la totalité des pères et mères de familles. A Tizi Ouzou, les familles font facilement l'impasse sur le mouton, mais jamais sur les vêtements.

Jusqu'à hier, les marchés de l'habillement, connus dans la wilaya pour leurs prix concurrentiels, restent ouverts jusqu'à des heures tardives de la nuit. Ce qui n'est pas le cas pour ceux des bestiaux. De ce côté, la ruée n'a pas eu lieu et il ne semble point en avoir dans les jours qui viennent. Hormis les familles habitant les villes, beaucoup d'au-

tres ont appris à élever un ou deux moutons à la maison pour le jour de l'Aïd. Les prix sont trop élevés pour les ménages moyens. «Regardez-moi, 45 000 DA pour un mouton qui ne pèse même pas 10 kilos. Ce n'est pas un mouton, c'est un lapin ça!» s'exclame un vieil homme vêtu d'un chapeau de paille. «Où sont passés les jours d'antan... on achetait les moutons devant chez-nous. Les vendeurs passaient chaque jour. Leur cheptel paissait. Eh oui, en ces temps-là, l'Aïd revêtait tout son sens. La joie régnait dans tous les foyers, les enfants jouaient à des jeux dérisoires mais ils étaient follement heureux. La belle époque est partie à jamais. Aujourd'hui, on te vend des lapins comme ça au prix d'un mouton», se désole le vieil homme au chapeau de paille.

En effet, à voir le rapport qualité-prix, le constat est vite fait. Les prix sont exorbitants pour des petits moutons. A Tala Athman, à Draâ Ben Khedda et ailleurs, il y a presque autant de moutons que de chalands. Le mouton est trop cher. Les gens ne font que regarder du coin de l'oeil. Rares sont ceux qui s'arrêtent pour demander le prix.

«Encore mille dinars et je te le cède», dit un vendeur à une personne qui lui demande de vendre à 49.000 DA. «Non, non, je prends à ce prix ou je le laisse», insiste l'acheteur. «Les 1000 dinars, c'est pour payer le transport jusqu'à chez-moi», ajoute-t-il pour convaincre le vendeur qui n'a pas l'air sensible aux arguments de son interlocuteur. «Regardez ça, il peut acheter un mouton à 50.000 DA et il insiste à faire la manche pour 10 dinars. Drôle de peuple, les Algériens», commente presque inaudible, un jeune qui écoutait la conversation mercantiliste de nos deux amis.

Dans ce décor relevant plus du théâtre que de la vie réelle, beaucoup de personnes apportent les solutions. Dans les villages de campagne, beaucoup de gens n'achètent pas de moutons. Leur solution est idéale pour parer au jeu malsain des spéculateurs. «Une famille qui vit à la campagne et devient chaque année une proie pour ces spéculateurs sans scrupules, mérite pire. Un mouton, ça mange tous les aliments que l'homme consomme, hormis la viande. On peut tout lui donner. Moi, chaque soir, rentré du travail j'emmène mes deux moutons paître dans le champ. Quand j'arrive fatigué, c'est ma femme qui lui donne à manger. On ne jette rien. Et à l'approche de l'Aïd, je garde un pour l'Aïd et je vends un autre pour acheter les affaires scolaires de mes enfants», explique Mohand, l'aspect montagnard dans les gestes et les paroles. Une autre personne nous a offert une solution beaucoup plus ingénieuse. Adoptée, elle peut faciliter la vie à tous les Algériens habitant les campagnes comme les villes. «Moi, j'ai deux moutons achetés encore petits par mon frère qui habite en ville. Lui, il achète et moi je me charge de les élever à la maison ici au village. Le jour de l'Aïd, nous avons deux moutons. Lui, il prend le sien le jour de l'Aïd au matin. Après la fin de la prière, il vient souhaiter un bon Aïd à sa famille et il prend son mouton. Cela fait des années, qu'il le prend une fois égorgé ici avec le mien», explique Saïd, habitant à Tikobaïne alors que son frère travaille à Alger et y réside.