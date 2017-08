LES MARCHÉS DE L'AÏD EL ADHA FONT LE PLEIN Suivez l'odeur!

A quelques jours du plus important rendez-vous religieux des Algériens, les choses donnent l'impression de se compliquer. Les prix des fruits et légumes battent des records à la hausse et le fameux mouton, dont on rabattait les oreilles des consommateurs sur son coût abordable, s'est permis quelques étages dans la mercuriale. Les citoyens approchés par nos reporters ont tendance à démentir les informations rassurantes des autorités. L'ovin vend chèrement sa peau et personne ne leur enlèvera de la tête une démission des pouvoirs publics face à l'envahissement des nombreux intermédiaires qui se sucrent au passage. Mais, beaucoup de gens en conviennent, l'Etat a quand même fait l'essentiel en envoyant des SMS aux Algériens les invitant à éviter les marchés clandestins. Il est vrai que dans un marché à bestiaux contrôlé, les citoyens trouvent déjà la garantie de la marchandise et sa traçabilité. Cela suffit-il à faire le bonheur des familles? Assurément oui, à voir tous les bambins excités comme des puces à l'idée de tenir leurs moutons en laisse. Bref, la cuvée 2017 de Aïd El Adha semble ressembler aux précédentes. Il y a donc du bon, du moins bon et du carrément mauvais. Dans notre dossier, nos reporters vous mettent au parfum de ce que sera la fête du mouton à l'est, au centre et à l'ouest du pays.