PATRONAT ET UGTA RÉPONDENT À L'APPEL DU CHEF DE L'ÉTAT "Ensemble, nous réussirons"

Par Walid AÏT SAÏD -

Il n'était pas question de brûler les étapes ou faire dans la précipitation

Les signataires du pacte ont tenu à conclure leur déclaration en exprimant «leur immense estime, leur attachement indéfectible et leur fidélité totale au président Abdelaziz Bouteflika».

Tout est bien qui finit bien! Après avoir frôlé l'éclatement, le Pacte économique et social est sauvé! En effet, après l'appel à la solidarité lancé par le président Bouteflika le 20 août dernier, le nouveau Premier ministre Ahmed Ouyahia a réuni, jeudi dernier les partenaires socio-économiques.

Une rencontre que ces derniers qualifient de «fortement fructueuse» du fait qu'elle aura permis de resserrer les rangs après les errements de l'ex-Premier ministre Abdelmadjid Tebboune qui avait failli, en quelques jours remettre en cause des années de travail et dâpres négociations.

Ainsi, le patronat et ses partenaires sociaux ont envoyé une lettre de remerciements au chef de l'Etat par rapport à son intervention salutaire pour sauver cet acquis économique et social. «Le président Bouteflika nous exhorte à nous imprégner des valeurs de solidarité et d'unité que véhicule le combat libérateur du pays pour bâtir une économie forte et créatrice de richesses et d'emplois», ont rappelé dans cette lettre les signataires du Pacte économique et social de croissance. Ils ont également rappelé que le «dialogue social initié par le chef de l'Etat, porté et réitéré dans son message à l'occasion de la célébration de la journée du Moudjahid, le 20 août 2017, nous encourage et nous incite à la solidarité, la mobilisation et à l'unification de nos énergies pour la construction du développement de notre pays dans la souveraineté, l'indépendance et dans le respect des valeurs millénaires de notre peuple et dans le renforcement de notre Etat de droit». Dans le même message, ils se sont engagés à «approfondir leur discussion et de renforcer leur approche consensuelle par la réaffirmation de leur engagement à accentuer davantage leur démarche collective pour relever les défis économiques et sociaux contenus dans le programme du chef de l'État». Par la même occasion ils réitèrent leur engagement, à ce qu'ils qualifient de «devoir», à part à «l'effort national qui consiste à sortir notre économie de sa dépendance des hydrocarbures». Ils ont, dans ce sens, souligné l'importance de rester «maître de son destin» en engageant les mesures qui s'imposent en «toute souveraineté» pour amorcer une «nouvelle dynamique de redressement» du modèle économique. «C'est un devoir de participer activement à cet effort national, qui consiste à sortir notre économie de sa dépendance des hydrocarbures», ont-il rétorqué avant de saluer la rencontre de jeudi dernier qui «a permis aux partenaires socioé-conomiques du gouvernement d'approfondir leur discussion et de renforcer leur approche consensuelle, par la réaffirmation de leur engagement à accentuer davantage leur démarche collective». Une bonne nouvelle donc pour l'économie nationale qui voit, cet accord signé le 23 février 2014 lors de la 16ème tripartite à Alger être sauvé in extremis par le chef de l'Etat. Mieux encore, l'épisode Tebboune aura même permis de renforcer les rangs afin d'atteindre plus rapidement les objectifs tracés, qui sont l'accélération des réformes économiques, du développement des systèmes sociaux et l'encouragement de l'accès au travail.

D'ailleurs, les signataires du pacte ont tenu à conclure leur déclaration en exprimant encore leur «estime», leur «attachement indéfectible» et leur «fidélité totale» au président Abdelaziz Bouteflika...