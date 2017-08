PRES DE 9000 LISTES DE CANDIDATS AUX APC-APW VALIDEES Derrière la fascination des locales

Par Chaabane BENSACI -

Certes, les efforts de modernisation de l’administration imposés par le ministère de l’Intérieur ont porté leurs fruits en maints endroits, mais c’est aussi sans compter avec certaines « résistances » ou, plutôt, certaines incompétences rigides, qui perdurent dans pas mal de communes.

La chose est incontestable, la représentativité des assemblées élues ne correspond guère à la réalité des compétences dont dispose le peuple algérien. Cela est encore plus frappant quand il s'agit des assemblées locales, prises en otages par toute une faune de pseudo-militants qui ont investi le champ politique pour assouvir des ambitions personnelles en s'enrichissant au plus vite. Massivement, ces «élus» qui caricaturent les objectifs et les principes de la mouvance dont ils se réclament quand ils ne brillent pas par leur incompétence et leur vorace comportement à l'égard du bien public. Ainsi, certains présidents d'APC n'hésitent pas à mettre à profit leur premier mandat pour s'emparer d'un terrain appartenant à une grande entreprise nationale, en l'occurrence la Sntf, pour en faire une aire de stationnement pour les centaines d'autobus dont dispose le maître des lieux, moyennant une certaine compréhension auprès des Domaines. L'affaire est pendante devant le tribunal de Annaba mais, en, attendant, l'élu jouit de l'usufruit du terrain en toute impunité et s'emploie à élargir son emprise sur d'autres terrains de la commune.

Conscient du problème, certains mouvements politiques, dont le FLN, se sont employés à promettre un choix rigoureux, affranchi des carcans de la «chkara» et du clientélisme. Ould Abbès, dès les premières semaines de son mandat à la tête du vieux parti, l'avait promis sans détour, le FLN ne livrera plus les têtes de liste aux parvenus de l'argent sale. Le secrétaire général du Front de Libération nationale (FLN) a posé ses conditions pour la candidature des membres du parti aux élections locales (APC-APW). Dans une instruction n°12, datée du 17 juillet dernier et adressée aux mouhafedhs et aux responsables de commissions électorales du parti, le secrétaire général du FLN considère que tout candidat à la candidature aux élections futures doit remplir des critères qu'il a énumérés. Il s'agit en premier lieu de l'engagement du candidat en faveur du programme du président de la République. Ensuite, l'instruction pointe l'ancienneté dans le militantisme, assortie d'une certaine souplesse envers la candidature des jeunes militants et des femmes, conformément au règlement intérieur du parti. Le SG du FLN exige également des candidats de justifier de leur action effective sur le terrain. Surtout, il leur est expressément demandé un comportement exemplaire, à même de convaincre les citoyens de leur intégrité et de leur honnêteté ainsi que de leur bonne moralité d'une façon générale. Des critères dont on se demande comment les nombreux escrocs qui ont investi les kasmas et les mouhafadhas, notamment à la faveur de la décennie noire, pouvaient y prétendre du moment que les revoilà, pour beaucoup, en têtes de liste.

Les Algériens sont à ce point désespérés de pouvoir réellement choisir leur nouvelle élite qu'ils cèdent volontiers à la tentation de l'abstention, sans se douter que celle-ci ne fait que conforter les appétits des pêcheurs en eaux troubles. Certes, l'opposition est à bout de souffle, réduite à sa plus simple expression, c'est-à-dire rien. Mis à part les partis comme le PT et le FFS qui rament sourdement pour tenter d'influencer le courant politique, le reste est à peine plus visible que la peau de chagrin. Mais les quelque 70 formations recensées iront toutes au combat car les joutes locales exercent une fascination et des tentations puissantes, attisées par les promesses des quotas et des alliances opportunes. Ainsi, le MSP et Talaa al Houriyet ne manqueront pour rien au monde l'occasion de novembre prochain, ne serait-ce que pour évaluer leur poids réel sur le terrain.

A ce niveau de réflexion, on ne peut pas ne pas s'interroger sur la préparation de ces élections locales qui vont refléter, dans une certaine mesure, l'état moral des collectivités. Entre-temps, elles auront presque toutes renouvelé les trottoirs et dépensé les budgets alloués avant la fin de l'exercice annuel, de manière à nourrir les entreprises «agréées». Mais la question qui fâche concerne les villes nouvelles, telles celles de Ali Menjeli, à Constantine, Kalitoussa, à Annaba ou Ouled Chebel à Alger. Celles-ci ont accueilli plusieurs centaines, voire des milliers de familles dont autant de nouveaux électeurs. Le problème est que leurs habitants ne savent pas souvent de quelle APC ils relèvent concrètement. Certes, les efforts de modernisation de l'administration imposés par le ministère de l'Intérieur ont porté leurs fruits en maints endroits? mais c'est aussi sans compter avec certaines «résistances» ou, plutôt, certaines incompétences rigides qui perdurent dans pas mal de communes. Les opérations de relogement menées tambour battant depuis 2014, dans le cadre de la lutte contre l'habitat précaire et les bidonvilles, ont remodelé le paysage urbanistique de nombreuses bourgades et autres cités. Reste à anticiper les besoins de ces nouveaux résidents en termes de transport, d'éducation et de santé et ce n'est pas une mince affaire dont il n'est pas sûr que les élus locaux se soient réellement préoccupés. On en a une petite illustration, la question de la propreté qui aurait dû émouvoir bon nombre d'entre eux et qui attend, hélas, une mesure centralisée dont les walis seraient, comme de coutume, les acteurs de pointe!