LES MARCHÉS DE L'AÏD EL ADHA FONT LE PLEIN Les Algérois désemparés

Par Madjid BERKANE -

Alger sent le mouton

C'est la cherté de l'aliment et du foin qui expliquent les prix élevés du mouton.

Acheter le mouton de l'Aïd El Adha cette année est loin d'être une mince affaire. Avoir des poches pleines ne suffit pas pour s'offrir un beau mouton. Un minimum de connaissance des moutons et de malice sont plus que recommandées pour pouvoir négocier avec les maquignons et éviter ainsi une véritable arnaque de leur part. Plantons le décor, hier 11h30 du matin nous arrivons à la cité des Bananiers, dans la commune de Mohammadia, à l'est d'Alger. L'air était plutôt frais et le trafic roulait à merveille. Comme nous nous sommes renseignés la veille, une fois arrivés à la cité en question, il faut continuer le long du chemin donnant sur la façade maritime pour pouvoir repérer les trois points de vente de moutons improvisés par l'APC. Un coup de manoeuvre donc de la part de notre chauffeur qui connaît très bien l'endroit et nous voilà au fameux rond- point dont nos indicateurs de la veille nous ont parlé et recommandé de garer juste à proximité, afin d'accéder directement au premier point. Entrons dans le premier point, plusieurs carrés de moutons nous font face. Les acheteurs ne sont pas nombreux, mais une ambiance bon enfant y règne tout de même. Les enfants qui ont accompagné leurs parents y sont pour beaucoup. Nous approchons de la foule. «Achehal mena Allah ikhelik», (combien coûtent ceux-ci que Dieu vous préserve mon frère, ndlr), demandait un acheteur à un maquignon dont le teint de la peu est facilement reconnaissable. «Ceux qui sont frappés de la couleur rouge font 55.000 DA, tandis que ceux qui sont frappés de la couleur bleue coûtent 46.000 DA», a répondu le maquignon, en ajoutant que l'acheteur a le droit de choisir. «Ne voyez-vous pas que c'est un peu trop?», répliquait l'acheteur. «Non pas du tout. Il y a deux jours je vendais ceux qui sont frappés de la couleur rouge à 60.000 DA et ceux de la couleur bleue à 48.000. J'ai réduit les prix juste pour écouler le restant et rentrer chez-moi», expliquait ce maquignon qui affirme que ses moutons sont venus tout droit de Ouled Djellal dans la wilaya de Biskra. «Je ne conteste pas l'origine de vos moutons mon frère, mais je vous dis que les prix sont très élevés et dépassent de loin mes capacités», a renchéri l'acheteur. «Je suis désolé pour toi mon ami.; regardez de l'autre côté peut- être vous tomberez sur une bonne affaire», répondit le maquignon. Et à ce dernier de s'adresser à nous après que nous ayons décliné notre identité et profession. «Croyez-moi que j'ai regretté d'avoir choisi de venir vendre ici à Alger. Je vendais 10 fois mieux et plus chez-moi qu'ici. Les gens de Ghardaïa, de la Kabylie et de la région des Chaouis qui me sollicitaient sont moins exigeants que les Algérois concernant les prix». Interrogé par nos soins quant à la relative cherté des prix des moutons cette année par rapport à l'année dernière notamment, notre interlocuteur a pris le soin de corriger que les prix des moutons n'ont pas été moins chers l'année dernière. «Il n'y a aucune différence entre les prix de cette année et ceux de l'année passée. Des moutons moins costauds que ceux de cette année, je les avais écoulés plus chers», dira-t-il. La cherté des prix pour notre maquignon, s'explique par la cherté de l'aliment du bétail et du foin. «J'achète pour vous informer le quintal de l'aliment à 3400 DA et la botte de foin à 700 DA. Le moins âgé de mes moutons a 10 mois. Je vous laisse faire le calcul», a conclu le maquignon qui nous laissera pour répondre à d'autres acheteurs dont le nombre a commencé à augmenter vers 13 h00. Nous continuons notre virée et nous nous arrêtons chez un autre maquignon. L'accent de celui-ci est différent du premier, celui-ci est de Djelfa, apprend-on par la suite. Ayant plus de moutons que le premier, le maquignon ne cessait pas de répondre aux acheteurs qui lui demandaient les prix. Contrairement au premier maquignon qui s'est contente de faire distinguer ses mouton, par des couleurs, celui-ci a trouvé une idée plus ingénieuse. Il a opté pour des isolateurs en acier. Ainsi les acheteurs se retrouvaient facilement et cherchaient des moutons uniquement parmi ceux dont les prix sont à leur portée. Chez notre maquignon de Djelfa les prix des moutons vont de 35000 DA à 62 000 DA. Pour ceux qui se plaignaient de la cherté des prix, le maquignon leur disait toujours «Allah ghaleb hadha wach kayen», «c'est plus fort que moi, je ne peux pas les vendre à des prix moins chers!,» Demandant à notre maquignon de nous expliquer s'il y a la différence entre la qualité des moutons de Ouled Djellal et ceux de Djelfa, notre interlocuteur nous indiquer que la différence est de taille. «Si les moutons de Ouled Djellal sont plus costauds que ceux de Djelfa. Ceux de Djelfa sont nettement meilleurs par rapport à ceux de Ouled Djellal en termes de qualité et du goût de la viande», a-t-il affirmé, sur un ton très convaincant. Sur la question de savoir si ses moutons sont vaccinés régulièrement, le maquignon de Djelfa nous a exhibé une liasse de certificats médicaux dont le dernier date de quelques jours. Il a té établi par la brigade ambulante des vétérinaires de la wilaya d'Alger. Contraints par le temps nous sautons le deuxième point pour ren-trer dans le troisième réservé principalement aux bovins. Comme les deux premiers points, les acheteurs n'étaient pas nombreux, mais une ambiance particulière y régnait également. Les prix des bovins exposés lors de notre virée variaient entre 140.000 DA et 160.000 DA... Questionnés sur l'affluence des acheteurs, de nombreux maquignons nous ont indiqué que pour le moment, ils ne sont pas nombreux, mais il est certain qu'ils le seront d'ici quelques jours. Les maquignons parient sur ça, car vu les prix élevés des moutons, la cote sera certainement cette année aux bovins qui, contrairement aux moutons, sont achetés par plusieurs personnes. Ce qui fait que le prix revient moins cher aux acheteurs. Le recours à cette pratique est de plus en plus répandue ces dernières années, faut-il le souligner. 13h 30,nous quittons la cité des Bananiers. Contrairement à l'heure de notre arrivée, les alentours des trois points de vente commençaient à se remplir de voitures et d'acheteurs.