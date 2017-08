KAMEL DAOUD DANS LES LOCAUX DE L'EXPRESSION "Je rêve d'une Algérie qui se nourrit de sa pluralité"

Par Saïd BOUCETTA -

Le célèbre écrivain reçu par Ahmed Fattani

Il a rendu une visite de courtoisie à la rédaction. Il nous a parlé de sa tournée de promotion pour son nouveau roman et de l'Algérie...

Kamel Daoud est fondamentalement algérien. Il l'est tellement qu'il en arrive à être aussi critique à l'endroit du pouvoir, de l'Etat, de la société. «Je revendique un nationalisme chauvin. Je rêve de puissance pour mon pays», affirme-t-il pour expliquer cette rage qu'il a, à voir le pays avancer «à une si petite allure». C'est dire qu'il n'est ni dans «l'oppositionnisme», ni dans le pamphlet inutile. Il identifie ce qui lui semble mal fonctionner dans son pays, mais tout en y élevant ses enfants. Kamel Daoud aurait pu se contenter du confort parisien comme l'ont fait tant de nos intellectuels, mais il a préféré rester en Algérie et assumer son discours de bout en bout. Et il n'éprouve aucune surprise à voir tous ces Algériens venir aux conférences qu'il anime aux quatre coins du pays.

Pour la promotion de son dernier livre, il sillonne le pays. «J'ai tenu à ce que mon livre paraisse en même temps en Algérie et en France. J'ai réservé mes premières tournées et mes ventes-dédicaces aux Algériens», dit-il, non pas pour soigner une image, mais simplement parce qu'il considère qu'il écrit d'abord pour les siens. Et ces derniers le lui rendent bien. Plus de 800 exemplaires déjà écoulés, en quelques jours seulement, dans le seul cadre de la vente-dédicace. «Je reviens du village de Bouzguène, après un passage par Béjaïa. L'enthousiasme des lecteurs est remarquable», affirme-t-il, sans se laisser surprendre par l'engouement des Algériens pour son travail, alors qu'il fait bien mieux qu'un auteur français à succès en période de promotion. Kamel Daoud nous confie que d'autres tournées à l'est et à l'ouest du pays sont programmées. On aura compris toute l'importance qu'il accorde à son premier lectorat: les Algériens.

Qu'il écrive pour les Algériens est une constance dans la démarche de l'auteur. Mais en plus, l'homme est très sollicité à l'international. Avec son roman Meursault contre-enquête, la littérature algérienne s'est classée dans le top 10 des meilleures oeuvres aux Etats-Unis. Son nouveau roman, Zabor ou les psaumes, déjà un grand succès et certainement un vrai marqueur de la rentrée littéraire, est bien parti pour voyager aussi bien que toutes ses oeuvres passées. Ce sera l'occasion pour l'écrivain de porter sa voix à l'international, affichant des convictions qui, parfois, lui ont valu beaucoup de critiques de la part de ses contradicteurs.

Relancé sur certaines de ses déclarations et prises de position, Kamel Daoud assume tout et explique patiemment la mécanique intellectuelle qui l'a poussé à dire ceci ou cela, avec en filigrane une algérianité portée à bout de plume et le souhait de voir les différences enrichir l'identité algérienne. Son grand rêve consiste à vivre dans un pays fort qui «se nourrit de sa pluralité», dit-il avec une «lourde» simplicité.