LES MARCHÉS DE L'AÏD EL ADHA FONT LE PLEIN : ORAN Mouton sain dites-vous?

Par Wahib AïT OUAKLI -

A Oran, le mouton de Bougtob et d'El Bayadh ou encore celui venant des steppes des Ouled Naïl, est très convoité vu la valeur nutritionnelle

Les maquignons sont autorisés à commercialiser les moutons de l'Aïd dans quatre points autorisés à la vente. Ces lieux sont implantés dans les environs de la Chambre de l'agriculture à Misserghine, la société nationale d'olive à Es-Senia, la Ferme pilote Bouazza à El Kerma et à l'entrée de la localité de Hamou Ali dans la municipalité de Tafraoui. Une telle mesure, qui a été décidée par le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, met en exergue la nécessité de prendre en compte la santé du mouton proposé au sacrifice et par-delà, la santé publique. Autrement dit, les moutons du sacrifice seront du point de vue sanitaire contrôlés, d'autant que toutes les institutions en charge de cette opération sont impliquées, à commencer le ministre de l'Agriculture, les cadres du secteur, les représentants de la Chambre nationale de l'Agriculture, ceux de l'Union nationale des paysans algériens, ceux de la Fédération nationale des éleveurs et les responsables municipaux ou encore les services d'hygiène. Pourquoi donc mettre en place un tel panel composant toutes ces institutions? Localement, on dira qu'une telle mesure porte dans ses dimensions la mise à plat de la toute petite velléité soit-elle quant à la spéculation sur les prix du mouton du sacrifice tout en barrant la route aux commerçants de la circonstance ayant pour habitude de mettre main basse sur le marché du bétail durant chacun des rituels religieux marqués par la forte activité commerciale. En attendant la concrétisation effective de telles mesures, il est utile de souligner que, la fête religieuse de l'Aïd et ses aléas est synonyme d'un acte sanitaire à prendre, en permanence, en compte et de manière sérieuse, d'où la mobilisation des services sanitaires. C'est ainsi que les organismes, regroupés dans la cellule de coordination, ont d'ores et déjà, pris leurs dispositions. Dans le sillage d'une telle démarche, les éleveurs-vendeurs feront l'objet de descentes des spécialistes très exigeants en sommant ces «commerçants» de prouver la bonne santé des «produits» qu'ils proposent à la consommation «massive» d'une ou deux journées de l'Aïd. La présentation de certificats de bonne santé du mouton constitue l'une des premières conditions requises. Que nenni! Une telle mesure est à l'avance vouée à l'échec vu plusieurs critères.

A Oran, le mouton de Bougtob et d'El Bayadh ou encore celui venant des steppes des Ouled Naïl, est très convoité vu la valeur nutritionnelle. Ainsi, l'interdiction de vente du cheptel dans des espaces ne répondant pas aux normes requises n'est, à l'avance, qu'encre sur papier. Sinon comment interpréter le fait que des points de vente illicites commencent à «orner», les entrées des somptueuses villes comme Bousfer, Boutlélis et la citadelle difficilement accessible comme le géant quartier populaire de Sidi El-Bachir, tout comme les dizaines de fermes de Tafraoui, Ouled Tlélat, Misserghine, Boutlélis. D'ores et déjà, d'importants troupeaux sont «stationnés» aux portes d'Oran, de l'est à l'ouest, du sud au nord. Le constat est de visu perceptible, les normes d'hygiène sont totalement bafouées. Et l'on continue à multiplier des déclarations destinées à la consommation en affirmant insidieusement que la sécurité et la santé des consommateurs sont de mise. Elles sont marquées par la mise en place d'un dispositif de couverture sanitaire rigoureux dont le suivi revient de droit aux services vétérinaires. De la poudre aux yeux. Souvenons-en. L'année dernière, l'on a agi de telle sorte. Au final, des milliers de familles se sont rendu compte que la chair de leurs moutons avait viré à la couleur verte après le sacrifice ce mouton «tant contrôlé» depuis sa provenance jusqu'à sa commercialisation. Hormis le classique «Aïd sans kyste hydatique», l'on n'a nullement été avisé qu'une quelconque saisie avait été opérée par ces ser-vices mobilisés durant chaque Aïd de chaque année. Un tel commerce, tout comme plusieurs autres, continue à échapper à tout contrôle. Quoi que l'on dise, ce n'est en réalité que de la spéculation dans le seul but de rassurer, à l'avance, les familles réticentes ou encore celles ayant la peau dure ne croyant pas trop à la santé effective du mouton du sacrifice. Pour peu que ces déclarations soient multipliées étant donné que le suivi est minime, pour ne pas dire quasi absent, hormis dans les abattoirs communaux et les cités abritant les centres de décision, les grandes villes, comme Alger, Constantine, Oran et Annaba. C'est d'ailleurs, l'objet de la récente réunion présidée par le ministre de l'Agriculture du Développement rural et de la Pêche.

La rencontre, tenue dans l'enceinte du ministère, a été consacrée à la vente directe des moutons dans les grandes villes. Le communiqué diffusé à cet effet par le ministère annonce la mise en place de 23 sites identifiés et retenus pour la vente directe de moutons dans les quatre grandes wilayas, à savoir Alger, Annaba, Constantine et Oran. Le ministère de l'Agriculture a même précisé que «le dispositif de vente directe du mouton de l'Aïd peut être élargi à d'autres wilayas».