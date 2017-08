TIZI OUZOU L'eau sent mauvais

Par Kamel BOUDJADI -

La direction de l'Algérienne des eaux de Tizi Ouzou a réagi ce week-end pour mettre un terme aux rumeurs qui circulent depuis quelques jours au sujet des eaux du barrage de Taksebt. Par la voix de sa chargée de communication, la société a tenu à rassurer les consommateurs que l'odeur et la couleur jaune de l'eau sont dus au niveau bas de l'eau dans le barrage. En effet, l'ADE a tranquillisé les citoyens sur le fait que l'eau ne représentait aucun danger. Ses équipes sont sur le terrain pour assurer le traitement de l'eau. Voulant faire taire les rumeurs, la direction du CHU de Tizi Ouzou s'est impliquée également par la voix de son directeur, le professeur Abbès Ziri qui a, de son côté, précisé que les services des urgences de l'hôpital n'ont reçu aucun cas de maladie dû à la consommation de l'eau considérée. Enfin, toujours dans le but de calmer l'appréhension des populations, la wilaya a, via son cabinet, affirmé que le suivi de la qualité de l'eau servie aux citoyens se fait dans de très bonnes conditions avec des techniciens de l'ADE appropriés. Les services concernés et l'ADE ne peuvent en aucun cas se permettre de prendre des risques avec la santé des populations.