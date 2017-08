LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE JUMIA TRAVEL ALGÉRIE, HANNA BENMERAD, À L'EXPRESSION "Nous attirons plus de 600.000 Algériens par mois"

Par Mohamed BADAOUI -

Fondé au Nigeria en 2012 par Africa Internet Group, Jumia est un site aux allures de centre commercial en ligne. Présent dans une vingtaine de pays africains dont l'Algérie, l'espace met en vente une large gamme de produits et ser-vices allant des appareils électroménagers, à la réservation d'hôtel en passant par les vêtements et les billets de concerts.

La marque génère aujourd'hui un chiffre d'affaires qui dépasse les 100 millions de dollars en Afrique. La directrice générale de Jumia Travel Algérie, Hanna Benmerad, nous explique ici comment fonctionne la start-up.



L'Expression: Quelle est la cartographie du marché de la vente en ligne en Algérie?

Hanna Benmerad: On couvre la livraison à domicile sur 43 wilayas avec un réseau qui ne cesse de se développer, même dans l'extrême Sud. Le temps de livraison est en moyenne de sept jours.

La vente en ligne sur Jumia attire environ 600 000 Algériens par mois, dont 58% d'hommes et 42% de femmes. C'est une progression de 44% par rapport à 2016, mais ce chiffre reste faible par rapport au nombre d'utilisateurs Internet en Algérie.



Quelles sont les contraintes que pose le marché algérien à cette activité?

Au début, nous avions constaté une appréhension, voire une méfiance liée au fait que l'e-commerce est un concept nouveau pour le consommateur algérien. Nous avons considéré cela comme une formidable opportunité pour changer les habitudes des Algériens.

Il fallait convaincre les hôteliers et les vendeurs de la transformation numérique et leur apporter une visibilité nouvelle sur Internet. La seconde étape consistait à convaincre le consommateur d'adopter ces services pour gagner du temps et de l'argent.

Les contraintes sont nombreuses, comme le paiement en ligne, mais nous essayons d'y apporter des solutions.



Peut-on vraiment développer ce type de commerce alors que le paiement en ligne n'est pas encore généralisé en Algérie?

Il a fallu adapter notamment, face à l'absence du paiement en ligne, en mettant en place des solutions alternatives. Les clients peuvent ainsi payer leur commande en espèces à la livraison. C'est également le cas pour la majorité de nos réservations. Le client paie à son l'arrivée à l'hôtel, mais nous restons en contact avec lui par téléphone et aussi via Live Messenger ou encore Whatsapp.



Comment fonctionne concrètement Jumia Travel Algérie?

Notre répertoire contient plus de 500 hôtels de 1 à 5 étoiles dans 51 villes. Nous nous plaçons loin devant les acteurs internationaux ou locaux comme les agences de voyages qui sont nos plus grands concurrents car les Algériens sont encore habitués à passer par elles pour réserver un hôtel. Mais cela est en train de changer.



Et concernant Jumia Market?

Nous sommes un intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur. Notre plateforme réserve des boutiques virtuelles pour chaque vendeur qui prend le relais après chaque confirmation de commande et assure son acheminement dans nos locaux. Après un contrôle qualité, le produit est livré chez le client.



Comment se font vos approvisionnements et s'il y a des contraintes quelles sont-elles?

Cela dépend de la période et des campagnes promotionnelles. Par exemple, en ce moment, avec la rentrée des classes, on est sur la campagne «back to school». Il y a plus de demandes sur les articles scolaires, tabliers et sacs à dos. Mais, en général, les articles les plus demandés sont les produits «high tech», électroménager et bien-être.



Comment définiriez-vous votre clientèle?



La majorité de nos clients fidèles se trouve dans les grandes villes (Oran, Béjaïa, Annaba, Sétif) suivies de Biskra et Souk Ahras.

Les réservations d'hôtels proviennent principalement d'Alger et d'Oran, mais aussi de Béjaïa ou de Annaba, là où le taux de pénétration d'Internet est élevé. Notre clientèle est âgée dans 77% des cas de moins de 44 ans. Elle est urbaine et très connectée: 70% des visites sont effectuées via des smartphones. Les séjours touristiques à Aïn El Turk ou Béjaïa sont les plus demandés. Nous enregistrons un pic pendant l'été où les réservations augmentent de plus de 50%.



Comptez-vous développer des solutions digitales pour agrandir votre marché?

Nous avons développé une application pour faciliter l'accès à nos services et nous avons signé récemment un partenariat avec Facebook pour garder notre service client tout le temps disponible via la messagerie instantanée.

Nous évaluons quotidiennement l'ergonomie de nos sites et organisons périodiquement des rencontres avec nos clients pour recevoir leurs suggestions. Nous travaillons également avec plusieurs partenariats pour enrichir notre gamme de produits comme par exemple les polices d'assurance. Nous envisageons en outre de promouvoir les producteurs et artisans locaux et commercialiser des produits alimentaires non périssables en ligne.



Quelles sont selon vous les perspectives du e-commerce en Algérie?

Avec un taux de pénétration de plus en plus fort, une classe moyenne de plus en plus importante, l'e-commerce est amené à se développer et se renforcer.

L'e-paiement commence à se développer et notre croissance démontre que le marché algérien avait fortement besoin de prestataires en mesure de répondre à ses exigences, en épousant les contraintes liées à son quotidien.