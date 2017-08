SAMSUNG GALAXY NOTE 8 Un smartphone encore plus innovant

Par Salim BENALIA -

L'appareil a été conçu à partir de l'héritage Galaxy, il est un condensé de fonctionnalités uniques lesquelles, ensemble, ont redéfini l'expérience mobile.

Le sud-coréen Samsung lance, désormais, le Galaxy Note 8, un mobile très attendu par tous ceux qui désirent accomplir davantage de tâches avec leur téléphone. Les amoureux de la marque bénéficient d'un écran Infinity plus grand qui se tient facilement dans une main, le stylet S Pen pour une communication personnalisée, et la caméra la plus performante jamais réalisée par le constructeur pour des photos exceptionnelles. «Nous reconnaissons la fervente passion de la communauté Note. Elle nous inspire sans cesse et nous avons conçu ce nouvel appareil spécialement pour elle», a déclaré DJ Koh, président du département Mobile Communications Business chez Samsung Electronics. «De l'écran Infinity au stylet S Pen plus adapté en passant par le capteur à double caméra très performant, le Galaxy Note8 permet aux utilisateurs d'accomplir des choses qu'ils n'auraient jamais pu imaginer». Poursuit-il. Pour rappel, Samsung a lancé sa série Note en 2011. Depuis, un groupe d'adeptes a vu le jour partageant leurs affinités pour l'écran large du Note et le stylet S Pen. D'après les recherches menées sur le marché, 85% des utilisateurs du Note se montrent fiers de leur appareil et le recommandent à leurs amis, et 75% disent que c'est le meilleur téléphone qu'ils aient acquis. L'écran Super-Amoled Infinity Quad HD + de 6,3 pouces donne la possibilité de voir plus et défiler moins. Avec le Galaxy Note8 on regarde, on lit et on dessine plus aisément, ce qui fait de lui le smartphone multitâche idéal. Regardez une vidéo en envoyant des messages à vos amis ou participer à une conférence téléphonique en ayant devant vous le numéro et l'ordre du jour, c'est finalement possible avec ce terminal qui peut lancer deux applications en même temps. Le stylet S Pen plus performant offre pour sa part de nouvelles possibilités d'écrire, de dessiner, d'interagir avec son appareil et de communiquer avec ses amis. Il est doté d'une pointe plus fine, d'une plus grande sensibilité à la pression et de fonctionnalités permettant aux utilisateurs de s'exprimer de manière inédite. Partager des textes ou des dessins animés sur des plates-formes dotées d'animations GIF. Ce qui est une nouvelle façon de communiquer en utilisant le stylet S Pen, avec des liens animés et émotionnels qui donnent vie aux messages, devient possible. L'affichage continu permet aux utilisateurs du Galaxy de consulter leurs notifications sans déverrouiller leur téléphone. Avec le Galaxy Note8, cette option est encore plus performante. L'écran hors mémo vous permet de rédiger cent pages dès que vous retirez le stylet, vous pouvez conserver les notes affichées et faire des modifications directement à partir de l'affichage continu. Pour les voyageurs ou ceux qui utilisent un site Internet dans une langue étrangère, la fonction traduction du stylet S Pen a été améliorée et permet de traduire rapidement non seulement les mots, mais des phrases entières dans 71 langues, et convertir instantanément les unités et les devises étrangères. Le Galaxy Note 8 est le premier appareil équipé de deux caméras arrière 12MP avec stabilisation d'image optique (OIS) sur les deux grands angles et les téléobjectifs. L'on peut ainsi saisir des images plus nettes où que l'on soit. Pour des photos plus perfectionnées, la fonction Live Focus du Galaxy Note8 permet de contrôler la profondeur de champ en réglant l'effet bokeh en mode aperçu et après avoir pris la photo. En mode Capture Double, les deux caméras arrière prennent deux images simultanément et permet de les enregistrer; un gros plan à partir du téléphone à l'objectif et un autre à partir d'un angle plus large pour montrer l'arrière-plan. L'appareil est également équipé d'une caméra frontale 8MP Smart Auto Focus devenue leader pour des selfies et des conversations vidéos plus nettes. Il embarque une noria de fonctionnalités. En fait, le Galaxy Note 8 a été conçu à partir de l'héritage Galaxy, autrement dit, un regroupement de fonctionnalités uniques lesquelles, ensemble, ont redéfini l'expérience mobile en matière de résistance et de sécurité, de puissance et de performance et d'expériences.