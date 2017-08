LE SG DU FLN FAIT TAIRE CERTAINES RUMEURS Ould Abbès entre en scène

Par Mohamed TOUATI -

Le patron de la première force politique du pays a entre autres écarté le retour aux affaires de Abdelaziz Belkhadem que la rumeur donnait comme éventuel successeur de Ahmed Ouyahia à la Présidence.

La convocation du corps électoral par le président de la République en vue des élections locales a donné l'occasion au secrétaire général du Front de Libération nationale d'occuper la scène médiatique. Une opportunité pour lui de faire taire certaines rumeurs. Le patron de la première force politique du pays a entre autres écarté le retour aux affaires de Abdelaziz Belkhadem que la rumeur donnait comme éventuel successeur de Ahmed Ouyahia à la Présidence. «Je détiens cette information de source sûre: Belkhadem ne sera jamais nommé à la présidence. C'est une thèse définitivement écartée» a affirmé hier Djamel Ould Abbès, dans une déclaration à TSA. «C'est une prérogative du président de la République, personne ne doit s'immiscer dans ses choix qu'on doit respecter, c'est à lui de choisir la personne idoine», a-t-il déclaré par ailleurs à un autre média national de la presse électronique, Algérie1. «On parle de Belkhadem, d'un conseiller à la présidence, mais ce ne sont que des rumeurs et le président n'est pas personne à céder aux rumeurs, Il fait son analyse avant de choisir la personne qu'il faut», a ajouté l'ancien ministre de la Santé. L'invraisemblable retour en grâce de l'ancien chef du gouvernement a été notamment colporté par les réseaux sociaux et certaines rédactions en mal de scoops depuis que Ahmed Ouyahia a succédé à Abdelmadjid Tebboune à la tête de l'Exécutif. Le patron de l'ex-parti unique lorgne cependant du côté des élections locales (APC et APW) qui doivent se tenir le 23 novembre prochain. «Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé samedi (hier, Ndlr) un décret présidentiel portant convocation du corps électoral pour les élections des Assemblées populaires communales (APC) et des Assemblées populaires de wilaya (APW) qui se dérouleront le jeudi 23 novembre 2017», a indiqué la présidence de la République dans un communiqué. Le Front de Libération nationale est déjà sur le pied de guerre. La campagne de préparation des élections locales connaît au niveau du FLN «un grand engouement et une grande effervescence», a déclaré Djamel Ould Abbès cité par Algerie 1 tout en admettant l'existence de «couacs» au niveau de quelques mouhafadhas. «A Oran, par exemple, j'ai dû intervenir personnellement pour rétablir les choses car le responsable de la commission a voulu placer en tête de liste son neveu», a confié Djamel Ould Abbès. Le SG du FLN qui sait qu'il joue gros à l'occasion de ce nouveau rendez-vous électoral a d'ores et déjà décidé de sillonner le territoire national pour apaiser les esprits. Le FLN entend garder sa position de 1ère force politique du pays.