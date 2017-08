LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CONVOQUE LE CORPS ÉLECTORAL Des locales dans une conjoncture délicate

Les citoyens éliront leurs représentants locaux

Les élections locales acquièrent une importance capitale dans la mesure où elles concernent les préoccupations des citoyens.

La messe est dite, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, vient de signer un décret présidentiel portant convocation du corps électoral pour les élections des Assemblées populaires communales (APC) et des Assemblées populaires de wilaya (APW) qui se dérouleront le jeudi 23 novembre 2017, précise un communiqué émanant de la présidence de la République.

Le communiqué de la présidence de la République s'est limité à rappeler les modalités et les dispositions de la loi électorale encadrant et régissant des rendez-vous électoraux de ce genre. Dans ce sens, la présidence via son communiqué souligne que «conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral, Son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République, a signé ce samedi 26 août 2017,un décret présidentiel portant convocation du corps électoral pour les élections des Assemblées populaires communales et des Assemblées populaires de wilaya qui se dérouleront le jeudi 23 novembre 2017», et d'ajouter qu'une «révision exceptionnelle des listes électorales sera ouverte du mercredi 30 août au mercredi 13 septembre 2017.» C'est dire que les locales dans leur aspect constitutionnel sont désormais lancées, il reste maintenant que les démarches relevant de leur déroulement suivent le cours ordinaire des préparatifs sur le plan administratif. Les élections locales acquièrent une importance capitale dans la mesure où elles concernent de façon directe l'aspect politique qui revêt un caractère en rapport avec la proximité quant aux préoccupations des citoyens à l'image de la gestion des dossiers de logement, l'électricité, l'eau et les infrastructures de base. C'est dire que ces élections ont un contenu politique prépondérant de par la proximité qu'il renferme à l'égard du citoyen lambda et son quotidien. Donc, le politique est en plein dedans, il s'exprime à travers la détermination des candidats de partis politiques et même les indépendants à ces joutes électorales à travers des programmes électoraux réalistes qui obéissent aux spécificités de chaque commune loin de toute sorte de phraséologie et populisme. Les élections locales version 2017 doivent se dérouler sur fond d'une autocritique permettant à la classe politique en général et aux partis politiques en particulier de transcender les clivages en rapport avec les élections précédentes et faire preuve d'une maturité politique en mesure de trouver des réponses concrètes à travers des programmes pragmatiques au citoyen qui est devenu de plus en plus exigeant en matière de revendications liées à sa vie quotidienne.



L'instance de Derbal face au défi des locales

Abdelwahab Derbal, le président de la Haute Instance indépendante de surveillance des élections (Hiise), est appelé à nouveau pour assumer sa responsabilité telle que déterminée par la Constitution. La Haute Instance est devenue une institution étant donné qu'elle est l'émanation d'un mécanisme constitutionnel après la dernière révision de la Constitution. Donc, elle est pérenne, ce qui lui donne un caractère effectif par rapport à la mission qui lui est dévolue.

Cette institutionnalisation de la Haute Instance de surveillance des élections permet à son président d'user de ses prérogatives pour bien encadrer le processus électoral.

Mais cette fois-ci, cette Haute Instance doit revoir complètement sa stratégie quant au déroulement des locales de novembre prochain, pour éviter de reproduire les errements de l'expérience des législatives de 4 mai de l'année en cours qui ont vu une série de comportements écornant ainsi la gestion de ce processus électoral et de la campagne des dernières législatives. On se rappelle des images de personnes sans visage, une manière d'afficher une attitude politique pétrie de conservatisme, alors que la loi électorale ne tolère pas ce genre d'usages politiques dans le cadre de la campagne électorale.

La Haute Instance indépendante de surveillance des élections s'est comportée de manière perplexe par rapport à ce nouveau phénomène des candidats femmes sans visages, ce qui a provoqué un débat contradictoire. Cette expérience doit permettre à la Haute Instance de Derbal de parer à ce genre de situations et d'exactions qui s'inscrivent en porte-à-faux par rapport aux dispositions qui encadrent le déroulement des élections.



L'Arav est interpellée durant ces locales

L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (Arav) était confronté pour la première fois à une situation complexe et délicate. C'était durant les dernières élections législatives, elle s'est vue interpellée par rapport à des prestations télévisées de certains candidats dans des chaînes privées, surtout par rapport aux insultes commises par certains en direct contre d'autres candidats adverses. Tous les concernés ont jugé utile d'aviser cette autorité pour que les choses rentrent dans l'ordre, mais rien de cela n'a été fait. L'Arav s'est dit qu'elle n'avait pas les prérogatives susceptibles de lui permettre d'agir par voie de conséquence, elle a expliqué que l'affaire était du ressort de la justice. Ce fait montre que l'expérience des dernières législatives est là, elle doit inspirer les pouvoirs publics quant à la nouvelle expérience des élections locales de 23 novembre de l'année en cours. Tous les leviers institutionnels qui ont une relation directe avec le déroulement des élections doivent se mettre au diapason et s'impliquer dans ce processus en tenant compte des errements et des imperfections de l'expérience précédente pour éviter de reproduire la situation d'antan.