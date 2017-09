BÉJAÏA L'Aïd des uns et des autres

Par Arezki SLIMANI -

La fête de l'Aïd El Adha a été différemment vécue par les habitants de la wilaya de Béjaïa. Si le Sacrifice a été accompli par la majorité des citoyens individuellement ou collectivement, il reste que d'autres l'ont vécu tristement. C'est le cas de cette famille dont le père a été fauché le premier jour de l'Aïd par un train alors qu'il traversait la voie ferrée. Une imprudence qui lui a coûté la vie et endeuillé sa famille en ce jour de liesse. Alors que la majorité des habitants accomplissait le rite du Sacrifice, des dizaines de travailleurs communaux était sur le terrain pour enlever les détritus et autres déchets d'une fête pas comme les autres. Pendant ce temps, les services de sécurité et les éléments de la Protection civile veillaient sur les moindres incidents. Hormis l'accident ferroviaire, l'Aïd a été calme sans toutefois cette fausse note. Les commerçants retenus pourtant officiellement pour assurer la permanence, ont brillé par leur absence. Au premier jour de l'Aïd, Béjaïa donnait l'impression d'être une ville morte. Ce n'est qu'hier que l'on a jugé utile d'ouvrir timidement les commerces. Quant au transport public, c'est toute une tout autre affaire, tout comme les commerçants, les transporteurs de voyageurs étaient en congé, alors que le bon sens aurait voulu qu'ils soient sur le terrain d'autant plus que le deuxième jour de l'Aïd est celui des déplacements. Entre ce qui est décrété et la réalité du terrain, la désinformation est totale et on est tenté de croire à une anarchie qui ne peut être expliquée par l'insouciance des uns et des autres et toute l'hypocrisie d'une société, qui s'invite au moment même où la solidarité devrait être de mise.