LES ALGÉRIENS SOLIDAIRES AVEC LES FAMILLES DES DEUX VICTIMES DE L'ATTENTAT DE TIARET "Je suis un policier chahid la veille de l'Aïd"

Par Walid AÏT SAÏD -

Encore une fois, le peuple a montré son union sacrée qui lui a permis de surmonter tant d'épreuves par le passé et qui lui permettra encore de le faire pour que «Tahia El Djazair»...

Les Algériens sous le choc après l'attentat kamikaze de Tiaret qui a coûté la vie à deux policiers. La fête de l'Aïd était des plus amères pour les Algériens qui venaient de perdre deux de leurs enfants morts au service de la patrie. Le peuple a ainsi décidé d'exprimer sa solidarité avec les familles des deux victimes qui ont sacrifié leur vie pour la sécurité de l'Algérie et des Algériens. «Je suis un policier algérien chahid la veille de l'Aïd.» était donc le mot d'ordre dans la rue ou les réseaux sociaux. Ce slogan a donné naissance à une véritable campagne sur Facebook, qui a fait circuler les photos, les noms et les histoires émouvantes de ces soldats du devoir tués par cette bête immonde. Une grande émotion règne sur la Toile. Les photos de profil de beaucoup d'internautes ont été remplacées par celles des deux victimes, notamment celle de Tayeb Aissaoui, accompagné de ses enfants, le policier qui dans un acte de bravoure, s'est jeté sur le terroriste pour freiner son élan à l'entrée du siège de la sûreté de Tiaret.

D'autres ont choisi des photos en fond noir, avec comme seul mention de deuil. «Toutes mes condoléances aux familles qui sont frappées par le deuil suite à l'attentat perpétré à la sûreté de wilaya et qui a causé la mort d'innocents par une horde sauvages et lâche» ou encore «courage aux familles, Valeureux Hommes morts en héros...», «Je pleure,je pleure les enfants de mon pays obligés de donner leurs vies pour que nous puissions vivre, puisse Dieu les accueillir en Son Vaste Paradis aux côtés de tous les chahids que ce pays a enfantés», était le message qui a remplacé les traditionnels «Saha Aidkoum». Des pages Facebook ont également été créées à titre d'hommage. Le hastag «Je suis un policier chahid la veille de l'Aïd» a aussi fait fureur sur Twitter. Le drapeau national flottait ainsi sur les réseaux sociaux aux côtés de photos des soldats algériens, des gendarmes et des policiers. Des vidéos montrant la force et les exploits de ces derniers ont aussi été sorties pour la circonstance. En parlant de drapeau, celui-ci a été accroché sur de nombreux balcons à travers les quatre coins du pays. Des gerbes de fleurs ont aussi été déposées sur les places publiques de certaines communes, à la mémoire de ces deux héros. Cette vague de sympathie aura donc permis d'honorer la mémoire de ces policiers lâchement assassinés par les terroristes à la veille de l'Aïd El Adha, mais aussi montré que les Algériens, sans distinction de race ou d'opinion politique et religieuse, se reconnaissent dans leurs services de sécurité, où tout le monde estime qu'ils leur appartiennent. Encore une fois les Algériens ont montré leur union sacrée qui leur a permis de surmonter tant d'épreuves par le passé et qui leur permettra encore de le faire pour que «Tahia El Djazair»...