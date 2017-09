LA CÔTE DE DELLYS SOUFFRE DES REJETS MÉNAGERS La pointe Sidi El Mekhfi et le phare gravement touchés

Par Kamel BOUDJADI -

Le phare de Dellys

Dans quelques années, si rien n'est fait, les lieux seront dans une situation de dégradation irrémédiable pour plusieurs raisons.

Dellys garde encore son prestige fait d'histoire et de patrimoine ancien? mais elle risque de ne pas pouvoir conserver sa beauté presque originelle. Accrochée comme une perle à la mer Méditerranée, entre Tizi Ouzou et Boumerdès, l'antique Rusuccuro de l'époque phénicienne et Addyma du temps des Romains risque de ne pas pouvoir préserver sa beauté et pour cause... Aujourd'hui, après une longue...très longue histoire qui a vu se succéder les Phéniciens, les Romains, les Arabes, les Turcs et les Français et qui ont tous apporté leurs touches spécifiques à l'édification de cette ville, Tidellis est envahie par tous les égouts. Cette beauté rustique de la côte méditerranéenne est encrassée par toutes les eaux usées de la ville qui se déversent sur ses côtes. Cette côte est actuellement sérieusement menacée par la pollution. Toutes les eaux usées de la ville se déversent dans la mer touchant essentiellement la partie située entre la pointe de Sidi El Medjni et le phare. Malgré cette dégradation, la beauté des lieux attire toujours beaucoup de familles qui se rendent sur les lieux.

Il est vrai que la beauté du coucher du soleil de cette ville surtout vue du vieux port est incomparable. Toutefois, pour pouvoir sauver cette ville, des solutions existent pour peu qu'elles soient appliquées par les responsables concernés. Beaucoup pensent surtout à la station de relevage pourtant prévue il y a longtemps. Celle-ci pourrait ainsi faire reculer l'avancée des rejets qui rendent les lieux insalubres et avec le temps infréquentables. En effet, dans quelques années, si rien n'est fait, les lieux seront dans une situation de dégradation irrémédiable pour plusieurs raisons. La plus importante est sans nul doute l'anarchie qui règne actuellement dans l'urbanisation de la ville. Au fil des ans, les rejets vont s'amplifier causant ainsi de plus grands préjudices. En fait, si Dellys souffre de ces rejets qui viennent des hauteurs, elle n'est pour autant pas la seule. Les villes de la côte souffrent pratiquement toutes de cette urbanisation qui ne semble point se soucier du sort des rejets ménagers. A Tigzirt, ville côtière située à une soixantaine de kilomètres à l'est de Dellys, les rejets ménagers se déversent carrément au pied du grand rocher du port. Une grande partie de la grande plage est depuis des décennies interdite à la baignade à cause des eaux usées qui s'y déversent. Aujourd'hui, par delà, le SOS que lancent les amoureux de la ville de Dellys, il convient de signaler la nécessité de lancer une grande et large réflexion sur ce problème qui concerne toutes les villes côtières. C'est en effet un grand problème nécessitant une véritable stratégie nationale.

La réflexion porterait sur les expériences techniques utilisées dans les pays qui présentent les mêmes caractéristiques que le nôtre. Enfin, l'abandon de ce volet très important dans la vie de la cité apparaît avec ses conséquences souvent désastreuses sur les villes côtières qui reflètent pourtant la beauté de notre pays. Mais en attendant une stratégie portée par les compétences qui travaillent dans les services concernés, l'image que donnent ces villes est incontestablement celle de populations qui y résident mais sont incapables de balayer devant leurs portes.