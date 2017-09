ATTENTAT KAMIKAZE DE TIARET Partis et société civile s'inclinent devant la mémoire des victimes

Par Salim BENALIA -

Les deux policiers victimes du devoir

Ils réagissent à la tragédie qui a secoué la ville de Tiaret par une matinée de fin août.

Le parti du Front de Libération nationale FLN, direction et militants, présente ses sincères condoléances au peuple algérien en général et au commandement de la Sûreté nationale en particulier, suite au lâche attentat de Tiaret qui a coûté la vie à deux éléments de la Police nationale. Le FLN s'incline à la mémoire des deux victimes et partage le chagrin de leurs familles dans cette douloureuse épreuve, annonce le FLN dans un communiqué adressé à notre rédaction. Ce dernier poursuit que le parti, militants et dirigeants, rend hommage, en ces moments particuliers, à tous les éléments de la Sûreté nationale dont l'abnégation pour la patrie est de tous les instants. «Au FLN nous nous associons pour partager votre affliction et prions le Tout-Puissant d'apaiser vos coeurs et nos coeurs et qu'il accorde paix et miséricorde à leurs âmes.» Conclut le communiqué. C'est avec une grande tristesse que la direction du Rassemblement national démocratique RND a appris la mort des deux policiers, suite à l'ignoble attaque terroriste contre un commissariat de la wilaya de Tiaret. Devant cette tragédie, Ahmed Ouyahia, secrétaire général du parti, en son nom personnel, des membres du bureau politique, ceux des cadres du parti et des militants, présente aux familles des martyrs sa compassion et les assure de ses sincères condoléances. Il prie Dieu de les accueillir dans Son Vaste Paradis et d'accorder aux leurs la force et le courage de surpasser la douleur en ces moments difficiles. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons, écrit le RND sur sa page officielle.

La mort des deux policiers dans l'attaque kamikaze a, faut-il, le signaler, suscité une vive émotion parmi les Algériens. Notamment les internautes et autres utilisateurs des réseaux sociaux. Des hommages ont été exprimés en masse. Les deux policiers sont encore salués comme des héros.

Les photos du policier, seul ou avec ses enfants, sont très partagées et commentées. «Ce petit bout de choux est l'un des quatre enfants du policier qui a perdu la vie à Tiaret. On le voit sur cette photo faire un salut policier appelé le salut militaire. Ce salut et contrairement à ce qu'on pense n'est pas un salut de servilité d'un subordonné envers un supérieur. C'est un salut de Paix que s'échangent les soldats avec une main paume ouverte en avant pour montrer qu'on ne porte pas d'arme et qu'on veut la paix. Cet enfant va passer les fêtes sans son papa qui s'est sacrifié pour qu'on vive en Paix», réagit la militante Amira Bouraoui, dont le message a été rapporté par un confrère en ligne. D'autres hommages tout aussi poignants sont allés dans le même sens. «Le visage du policier Tayeb Aissaoui, qui a empêché le kamikaze d'entrer dans le commissariat de Tiaret. Paix à son âme, éternelle reconnaissance et gratitude», écrit Patriotes algériens contre l'intégrisme et la manipulation. «Tiaret, pour qu'aucun ne baisse la tête devant la terreur! Le monstre est lâche, il attaque toujours au temps des fêtes!», a également posté une internaute algérienne citée par le même média. «Regardons bien ces hommes, ne les oublions pas», écrit encore un autre. Les hommes de culture ne sont pas restés insensibles à cette tragédie qui a secoué la ville de Tiaret par une matinée de fin août. «La racine du mal est bien ancrée. Le terrorisme ne peut être vaincu uniquement par les armes. L'islamisme politique est encore très puissant et bien présent. Mes condoléances aux familles des policiers victimes de la barbarie terroriste à Tiaret», écrit en effet Bechir Deraïs, producteur de cinéma. L'homme d'affaires et homme politique Rachid Nekkaz annonce quant à lui s'être déplacé à Tiaret «pour condamner cet attentat à 24 heures de l'Aïd El Kebir» et présenter «ses sincères condoléances aux familles des victimes».