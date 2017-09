BEDOUI A ASSISTÉ À L'ENTERREMENT DES DEUX POLICIERS DE TIARET "Soyons extrêmement vigilants!"

Par Walid AÏT SAÏD -

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire

Le Dgsn, Abdelghani Hamel, a, lui, tenu à mettre en exergue le fait que ce drame renforce la détermination des forces de Sûreté nationale à faire face à tous ceux qui veulent déstabiliser le pays...

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nour-Eddine Bedoui, a assisté, jeudi dernier à Tiaret, à l'enterrement des deux policiers victimes de l'attentat terroriste qui a ciblé le siège de la sûreté de cette wilaya. Le directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel et le directeur général de la Protection civile, le colonel Mustapha El Habiri étaient également présents à l'inhumation des policiers, au cimetière de la commune de Nadhora (55 km au sud-est de Tiaret). D'emblée, le ministre a présenté les condoléances du président de la République, Abdelaziz Bouteflika aux familles des victimes de l'attentat et en tant que représentant du gouvernement.

Une foule nombreuse a pris part à ces funérailles, Bedoui en a profité pour envoyer des messages forts au peuple algérien, afin de le rassurer mais aussi de l'appeler à la vigilance contre ce terrorisme résiduel. «Nous passons par une conjoncture particulière marquée par de grands enjeux sécuritaires. J'appelle les citoyens à faire preuve d'une grande vigilance et d'assister les services de sécurité dans leurs missions et efforts visant à préserver la sécurité et la stabilité du pays», a-t-il lancé avec beaucoup d'émotion. Il a exhorté également à oeuvrer à la promotion du civisme, du sens politique et à faire de la sécurité et de la stabilité l'objectif unique et primordial, en tant que condition essentielle du développement. Le ministre de l'Intérieur a aussi fait part de la détermination de l'Etat à éradiquer le phénomène du terrorisme qu'il a qualifié «d'étranger à la société algérienne». Nour-Eddine Bedoui a saisi cette occasion pour exprimer sa gratitude et sa reconnaissance aux services de sécurité (Sûreté et Gendarmerie nationales et Armée populaire nationale) pour les efforts déployés en matière de préservation de la sécurité et de la stabilité du pays.

Le directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel était également présent pour rendre un dernier hommage à ses deux valeureux éléments. Tout autant ému que le ministre de l'Intérieur, le Dgsn a salué l'acte héroïque des deux policiers chahids, victimes de l'attentat terroriste contre le siège de la sûreté de wilaya de Tiaret.

«Cet acte de bravoure est l'oeuvre de personnes dévouées pour leur pays», a-t-il assuré avec un sentiment de fierté, teinté de tristesse lié à la mort de ces deux héros. Abdelghani Hamel qui a présenté ses condoléances aux familles des deux chahids, a tenu à mettre en exergue le fait que ce drame renforce la détermination des forces de la Sûreté nationale à faire face à tous ceux qui veulent déstabiliser le pays, ajoutant que ce n'est pas la première fois que les forces de Sûreté nationale font face à un tel attentat. En février dernier déjà, les terroristes avaient tenté de frapper un commissariat à Constantine. Mais c'était sans compter sur la vigilance et l'acte héroïque d'un policier.

En effet, le terroriste portant une importante quantité d'explosifs a tenté d'atteindre le poste de police du 13ème arrondissement, dont le siège est situé à Bab El Kantara.

Un policier alors, à bord du véhicule de service stationné devant le commissariat s'aperçoit de la progression d'un suspect vers l'entrée du siège, le kamikaze refusant de répondre aux sommations du policier, ce dernier use alors de son arme pour des tirs en l'air et finit par neutraliser le suspect le basculant sur le sol, mais le criminel a réussi à actionner sa ceinture explosive blessant 4 policiers. Mais comme à Tiaret, le pire a été évité...

Le directeur général de la Sûreté nationale a rappelé dans ce sens que ce genre d'attentat terroriste est un scénario connu sur lequel les forces de police s'entraînent, surtout dans le domaine de la lutte antiterroriste. Il a aussi indiqué qu'il a relevé la vigilance en application des instructions dont celles du commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) et de la Sûreté nationale. Enfin, Abdelghani Hamel a appelé les forces de Sûreté nationale à collaborer avec les partenaires sécuritaires dont l'ANP pour préserver la sécurité et la stabilité du pays. Cet attentat est certes dramatique, mais il envoie un message fort aux terroristes: «L'Algérie ne tombera pas car ses enfants sont là pour la protéger...»