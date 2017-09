LIVRES SCOLAIRES Les prix ne changent pas

Les prix des livres scolaires appliqués en 2016 restent en vigueur pour la rentrée scolaire 2017-2018, a annoncé, hier, l'Office national des publications scolaires (Onps), précisant que les prix des nouveaux livres de 3e et 4e année du cycle primaire et de 2e et 3e année du cycle moyen ont baissé par rapport à l'année précédente. Les livres de 3e année primaire sont affichés cette année à 1 650 DA contre 1.770 DA l'année précédente, ceux de la 4e année primaire à 2 090 DA contre 2 350 DA en 2016, précise encore l'ONPS dans un communiqué.

Les livres de la 2e et 3e année du cycle moyen sont respectivement concédés à 1 778,21 DA contre 2 015 DA en 2016, et à 1 808,43 DA contre 2 385 DA l'année précédente. La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, avait annoncé récemment que 65 millions de livres scolaires au total seront distribués à la prochaine rentrée scolaire 2017-2018.