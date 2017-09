TROISIÈME JOUR DE L'AÏD La vie reprend son cours à Alger

Par Madjid BERKANE -

Hier, le client pouvait trouver très aisément où prendre son café, acheter son journal, s'approvisionner en fruits et légumes et acheter les affaires scolaires ou les vêtements pour ses enfants scolarisés.

Entre le plaisir de rester avec leurs familles pour savourer ensemble la viande de l'Aïd et ouvrir leurs magasins pour servir leurs clients, la plupart des commerçants ont choisi en ce troisième jour dans la capitale le second choix. A Belouizdad, comme à Hussein-Dey et Kouba, de nombreux commerçants ont ouvert hier dès 8 h leurs commerces. La comparaison est certes impossible avec les autres jours de la semaine, mais le client pouvait trouver très aisément où prendre son café, acheter son journal, s'approvisionner en fruits et légumes et acheter les fournitures scolaires ou les vêtements pour ses enfants scolarisés. La fermeture de certains commerces, à l'image des restaurants, des boulangeries, des boucheries et à un degré moindre des commerces de l'alimentation générale, était certes pénalisante pour certains, mais leur fermeture était pour beaucoup de personnes averties, prévisible. C'est ce que nous ont indiqué d'ailleurs de nombreux clients hier lors de notre virée à travers plusieurs communes. A Kouba, notre première halte, tous les clients avec qui nous nous sommes entretenus aux alentours de 10 h30 nous ont fait part de leur soulagement et contentement. «Franchement, je suis très content de voir ma ville aussi dynamique aujourd'hui que les autres jours. Je ne vous cache pas que j'avais la peur au ventre en venant ce matin au boulot. L'image des commerces fermés observée au lendemain de chaque fête est encore vivace dans ma tête.», nous a déclaré Fouad, un jeune employé dans une banque à Kouba-Centre rencontré dans une cafétéria. Fouad qui semblait surpris par notre question, nous a confié qu'il lui arrivait souvent par le passé au lendemain des fêtes de l'Aïd, de descendre jusqu'à Ruisseau, voire jusqu'à Alger-Centre pour prendre un café. Voir donc la cafétéria d'à côté de sa banque ouverte en ce troisième jour de l'Aïd est un véritable plaisir pour Fouad. Assis avec Fouad, Nacer a tenu lui aussi à exprimer son soulagement et remercier les commerçants qui ont fait prévaloir le sens de la responsabilité sur l'égoïsme cette année. «Sincèrement, moi aussi j'étais super content de voir les commerces de ma ville ouverts ce matin. Je pensais que le scénario des années passées allait se renouveler.» Emboîtant le pas à son ami Fouad, Nacer a dit qu'il est indigne et irresponsable qu'un commerçant prolonge sa fête d'une semaine ou de 15 jours après l'Aïd. «L'ouverture d'un commerce est aussi nécessaire que l'ouverture d'un hôpital ou de l'état civil pour le citoyen», estime-t-il, appelant les autorités concernées à sévir contre les commerçants irrespectueux de la réglementation. Sillonnant par ailleurs, les artères de la ville de Kouba, nous avons constaté que les commerçants ayant tenu à ouvrir tous hier, étaient les propriétaires des magasins de vêtements, de chaussures, de librairies, de parfumeries et les cafétérias. Interrogés sur la raison de leur ouverture cette année relativement très tôt par rapport aux années précédentes, bon nombre de commerçants nous ont témoigné le fait que l'Aïd El Adha est intervenu cette année dans un contexte particulier. En effet, il intervient à quelques jours seulement de la rentrée scolaire. Une période qui constitue la période de la haute saison pour beaucoup d'entre eux, notamment en ce qui concerne les fournitures scolaires et les vêtements. A ce propos, il faut dire que l'ambiance régnant hier dans la ville de Kouba n'avait rien à envier à celle caractérisant la ville lors des grands jours de l'année, telle la veille de l'Aïd.

A certains endroits, il faut jouer des coudes pour se frayer un chemin. C'était notamment le cas au marché de proximité de Ben Omar. Outre l'ouverture des commerces, la ville de Kouba était hier bien desservie par les moyens de transports. Quittant Kouba pour Hussein Dey et Belouizdad, nous avons trouvé la même ambiance. En effet, hormis les restaurants et les boulangeries qui dans leur majorité n'ont pas pris la peine d'ouvrir, pratiquement tous les autres commerces ont ouvert, chose qui a beaucoup plu aux citoyens. Ceux avec qui nous nous sommes entretenus ont tous parié que les jours qui viennent verront l'ouverture des restaurants et des boulangeries, ainsi que des boucheries. Ces derniers, selon nos interlocuteurs, n'auront pas le choix de rater le train, car la rentrée scolaire est prévue dans deux jours, soit le 6 de ce mois. Les élèves et les enseignants constituent la partie la plus importante des clients.