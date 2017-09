PÉNURIE D'EAU POTABLE Un plan d'urgence pour la ville

Un programme d'investissement d'urgence a été adopté à court terme à Annaba pour faire face à la pénurie d'eau potable liée à une baisse du niveau d'eau des deux barrages d'Echaffia et de Meksa. Ce programme porte sur la requalification de

32 forages du champ de Bouteldja (wilaya d'El Tarf) pour la mobilisation, à court terme, de 35 000 m3/jour d'eau potable et le doublement sur 22 km de la canalisation Meksa-Lehnichet pour éliminer le problème des fuites qui dilapident 60% du volume d'eau destinée à l'alimentation de la population. Il porte également sur la réhabilitation des deux stations de pompage de Meksa et de Chaïba, le fonçage de nouveaux forages à travers la wilaya, la résolution d'urgence du problème des fuites et la mobilisation de citernes pour renforcer l'alimentation en eau potable des habitants des (zones) «points noirs», a ajouté la même source.