SELON AHMED OUYAHIA La loi sur la monnaie et le crédit sera amendée

Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a annoncé hier à Alger, l'élaboration d'un projet de loi amendant la loi actuelle sur la monnaie et le crédit et qui ouvre la voie au financement non conventionnel de l'économie nationale. Dans une déclaration en marge de l'ouverture de la session ordinaire du Conseil de la nation, Ahmed Ouyahia a indiqué que ce projet de loi sera présenté au Conseil des ministres, précisant que cette loi permettra d'ouvrir la voie au financement non conventionnel de l'économie nationale.