OULD ABBÈS RECADRE LES MÉDIAS "Non à l'aventurisme politique"

Par Salim BENALIA -

Il n'a pas hésité à rassurer et à affirmer qu'il n'y a aucune inquiétude à se faire à ce propos.

La session parlementaire ordinaire pour l'année 2017-2018 de l'Assemblée populaire nationale s'est ouverte, hier, lors d'une séance plénière présidée par le président de l'Assemblée Saïd Bouhadja. Bien des déclarations ont été enregistrées en marge de cette ouverture, notamment celle du secrétaire général du FLN Djamel Ould Abbès, qui a tenu à remettre les pendules à l'heure alors qu'il était sollicité par les journalistes. Prenant le relais du président de l'Assemblée populaire nationale, le secrétaire général du FLN a rassuré à son tour que la rentrée sociale s'effectuera dans moins de quarante-huit heures sous les meilleurs auspices. Djamel Ould Abbès s'est ainsi livré au jeu des questions-réponses imposé par les représentants des médias tout en veillant à recadrer les échanges, particulièrement les demandes insistantes des hommes et femmes de la presse concernant le chef de l'Etat. Il a alors tout de go cloué au pilori les apôtres de l'application de l'article 120. «Ce qui se dit actuellement nous rappelle les déclarations faites durant l'été 1998 notamment dans la presse. Il y a du copier- coller. Mais cela ne nous inquiète pas, cela me fait même rire. C'était avec Zeroual, mais celui qui ne connaît pas Bouteflika se trompe. Zeroual a démissionné après trois mois de déclarations. Certains veulent rééditer le scénario de 1998», a-t-il lancé en guise de message d'avertissement aux aventuriers qui veulent, semer le doute sur les institutions de l'Etat et sur sa crédibilité. «Le président Bouteflika va bien», a rappelé Ould Abbès aux journalistes. Est-il en bonne santé? «Sa santé est ordinaire. Si vous dites bonne, vous ouvrez la voie au doute. Je le dis et le répète en tant que médecin, sa santé est ordinaire. Il assume pleinement ses responsabilités en tant que premier magistrat du pays, d'une manière normale», a-t-il soutenu comme pour appuyer Saïd Bouhadja qui a dénoncé «certaines voix, portant de faux jugements qui tentent par désespoir, de semer le doute sur les institutions de l'Etat et sa crédibilité et qui ignorent sciemment et pour des raisons obscures la logique constitutionnelle car leur objectif apparent n'est rien d'autre que d'affaiblir les institutions constitutionnelles de l'Etat et de faire reculer le pays avec tous les risques que comporte cette aventure dans l'inconnu». Interpellé sur la rentrée sociale que d'aucuns annoncent houleuse, Ould Abbès n'a pas hésité, à rassurer et affirmer qu'il n'y a aucune inquiétude à se faire à ce propos. Il a expliqué: «C'est une rentrée sociale ordinaire (...) Le Premier ministre Ahmed Ouyahia présentera son programme dans une semaine. C'est le programme du président de la République. Au FLN, nous appliquons sans discuter les ordres du président. Nous suivons celui en qui le chef de l'État fait confiance.» «Les acquis sociaux ne seront pas remis en cause, comme l'a souligné le président dans ses lettres du 5 juillet et du 20 août», a-t-il insisté par ailleurs, non sans rappeler l'appel du président de la République, à l'occasion de la célébration de la Journée du moudjahid, lequel exhorte à la mobilisation, la solidarité, la cohésion et le dialogue continu entre le gouvernement et ses partenaires sociaux et économiques pour faire face à la crise financière induite par la chute des prix du pétrole depuis plus de trois ans.