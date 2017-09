LE CONSEIL DES MINISTRES SE TIENDRA DEMAIN Gouvernement: Action!

Par Mohamed BADAOUI -

Le Palais du gouvernement

La carte de navigation est déjà établie. Il s'agit du programme du président de la République clarifié par son discours du 17 février 2017.

Après avoir cahoté durant l'été et s'être bridé quelques semaines plus tard, le moteur du gouvernement vient de se remettre officiellement en marche. Ce démarrage se fera vraisemblablement sur les chapeaux de roue sous l'impulsion du plan d'action que Ahmed Ouyahia présentera demain au Conseil des ministres puis, quelques jours plus tard, à l'Assemblée populaire nationale.

Les vacances sont donc bel et bien terminées et ce retour au travail attendu par la population, la classe politique et même par les partenaires du pays dissipera les particules fines qui s'amoncelaient en nuage d'incertitudes sur le pays.

La carte de navigation est déjà établie. Il s'agit du programme du président de la République clarifié par son discours du 17 février 2017. Selon cette directive, l'Algérie restera «un État démocratique et social tenant compte de notre anthropologie cultuelle, devant concilier modernité avec notre authenticité». Sa priorité est de maintenir sa stabilité grâce à «un large front national» formé des «différentes sensibilités» que compte le pays et en même temps créer les conditions «d'une relance solide et multidimensionnelle». L'objectif: «Remettre sur les rails le processus de construction de l'économie nationale, une économie libérée de l'hégémonie des hydrocarbures et diversifiée». Une démarche qui privilégiera les «capacités agricoles, touristiques, minières, industrielles» en vue de «gagner la bataille de la production, de la productivité et de la compétitivité pour une exportation hors hydrocarbures».

Toutefois, en dépit de la conjoncture économique difficile qu'il traverse, l'Etat maintiendra l'équilibre entre «l'efficacité économique et une profonde justice sociale». Cela passe par la préservation «du pouvoir d'achat des travailleurs et la prise en charge de la couche démunie». Cela implique aussi «la régulation du marché» et la lutte contre la spéculation afin de protéger les petites bourses «de l'érosion de leurs revenus et de la dégradation de leur niveau de vie».

Abdelaziz Bouteflika avait également insisté «sur la nécessité de faire évoluer notre vision du capitalisme national intègre et du partenariat étranger équitable en tant que partenaires stratégiques». Il avait en outre appelé à des «réformes nécessaires pour l'amélioration des conditions d'investissement de l'Algérie». Voilà donc en gros la feuille de route que devra appliquer Ahmed Ouyahia et traduire en actes concrets lors de la prochaine tripartite, mais surtout à travers la loi de finances 2018.



La fin des tabous

Contacté par L'Expression, Seddik Chihab, porte-parole du RND, explique que cette politique vise à «revitaliser notre économie somnolente par l'approfondissement des réformes et la libéralisation des initiatives». Il faut, selon lui, «inciter les Algériens à se remettre sérieusement au travail et trouver le point d'équilibre entre l'efficacité économique et le rôle social de l'Etat».

D'après lui «il faut faire preuve d'innovation pour dénicher de nouvelles ressources financières susceptibles d'alléger le fardeau du Trésor public». Des gisements dormants parmi lesquels il identifie en premier lieu la fiscalité. «Nous possédons énormément de ressources dans ce domaine, mais elles sont mal exploitées. Il faut améliorer le recouvrement des contributions pour alimenter les caisses de l'Etat. On doit donc moderniser l'administration des impôts, opérer quelques retouches fiscales, créer de nouvelles taxes sans toucher, bien entendu, au pouvoir d'achat.»

De manière générale, la nouvelle équipe ne s'embarrassera pas de tabous et gardera uniquement l'oeil sur le redressement de la barre, estime Seddik Chihab. «Il faut être réaliste, revenir à l'orthodoxie économique et laisser les canaux du dialogue ouverts.» L'enjeu est de parvenir à «un pacte économique de croissance pour sortir le pays du marasme qui l'affecte».



Observateurs et acteurs

Cette prise du taureau par les cornes ne saurait tarder, affirment des observateurs au fait des méthodes de Ouyahia. «L'opinion publique le connaît bien, estime l'un d'eux. Elle sait que les rapports qu'il établira avec l'ensemble des acteurs seront francs, directs et âprement disputés à chaque pas. Il agira en diplomate comme d'habitude, mais à la fin c'est lui qui aura le dernier mot.»

D'ailleurs, son retour sur le devant de la scène n'a pas donné lieu à une véritable levée de boucliers. Quelques partis ont certes râlé pour la forme, mais ce n'était pas la grande protesta. Après les fortes émotions suscitées par le très court passage de Abdelmadjid Tebboune, les choses sont rapidement rentrées dans l'ordre.

Un sentiment qui se confirme en écoutant les avis de certains animateurs de l'arène politique. Ainsi, pour l'ancien ministre et responsable du FLN, Abderrahmane Belayat, Ouyahia sera particulièrement attendu sur «la conception de la loi de finances et sur la gestion du budget de l'Etat. Il ne va rien inventer, mais appliquer le programme du président et le FLN le soutiendra tant qu'il aura la confiance du chef de l'Etat».

Naâmane Laouar, membre de la direction du MSP, préfère voir d'abord avant de croire. Car, remarque-t-il «Sellal et après lui Tebboune disaient, eux aussi, appliquer le même programme. Alors pourquoi, ils ont été limogés dans ce cas? Pourquoi toute cette instabilité?» D'après Laouar, «la vision globale et à long terme de l'Etat demeure floue surtout sur le plan économique, en particulier en matière de commerce extérieur qui souffre d'opacité». Et s'il y a un conseil à donner au Premier ministre, c'est celui «d'annuler la règle des 51/49% en matière d'investissements étrangers, de chercher les compétences, non l'allégeance et de mettre un terme à la gestion administrative de l'économie. Il doit en outre cesser d'exclure les syndicats autonomes car l'Ugta n'est plus représentative».

Le MSP sera-t-il tenté de rejoindre le gouvernement? «Nous ne sommes pas contre cette idée, mais siéger au gouvernement n'est pas un objectif en soi. C'est un outil de travail. Nous sommes pour une sorte de partenariat après accord sur le programme et sur les personnes.»

Le parti TAJ, pour sa part, se félicite de l'arrivée de Ahmed Ouyahia à la tête du gouvernement et l'assure de son indéfectible soutien. «Nous sommes fidèles au programme du président, assure Nabil Yahiaoui, le porte-parole du parti de Amar Ghoul, qui estime que le pays a besoin de solidarité, de dialogue, de sagesse et de compréhension.»

Les cloches de la rentrée des classes ont donc sonné annonçant le début des cours puis, en fin d'année, les examens.