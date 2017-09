LES INDICATEURS SOCIAUX, ÉCONOMIQUES ET POLITIQUES NE SONT PAS AU ROUGE Les marqueurs d'une rentrée

Par Saïd BOUCETTA -

Au plan économique, la rentrée est chargée d'incertitudes disent les détracteurs du gouvernement

Economiquement, le pays ne va pas plus mal qu'il y a un petit mois et ne risque pas de sombrer dans les prochains jours.

La rentrée parlementaire intervient dans un contexte social, politique et économique particulier. Il est clair, en effet, que les défis sont nombreux et l'avenir n'est pas du tout écrit. Mais faut-il pour autant céder à la panique? En tout cas, ce n'est pas l'attitude des Algériens, ni du gouvernement.

Au plan social, la crainte d'une détérioration du pouvoir d'achat des Algériens est brandie depuis plusieurs années par certains «experts», sauf que la réalité du terrain montre, au contraire, un niveau de consommation qui ne semble pas souffrir de la situation financière du pays, caractérisé par une dévaluation de la monnaie nationale face au dollar et à l'euro. On a constaté un départ massif des Algériens à l'étranger pour leurs vacances estivales, au moment où de nombreuses voix misaient sur une chute brutale des départs en raison de la «crise». Plus récemment, les observateurs de la scène nationale ont constaté le même engouement que les années précédentes pour le mouton de l'Aïd. Il a été vendu plus de 3 millions de bêtes, à peu de choses près, la même quantité que les années «fastes». La rentrée sociale trouve peut- être les Algériens sur les genoux après la facture des fournitures scolaires, mais il est loisible de constater que le pouvoir d'achat reste au même niveau.

Au plan économique, la rentrée est chargée d'incertitudes disent les détracteurs du gouvernement. Mais il se trouve que ces incertitudes-là sont le résultat d'un mauvais casting à la tête de l'Exécutif, vite corrigé par le président de la République. Le pays est en attente d'une procédure réglementaire obligatoire pour se remettre au travail et mettre à l'épreuve le plan d'action du nouveau gouvernement. En fait, les fameuses incertitudes ont été levées, à la nomination de Ahmed Ouyahia. Il reste qu'économiquement, le pays ne va pas plus mal qu'il y a un petit mois et ne risque pas de sombrer dans les prochains jours. Le sursis de trois ans gagné grâce au Fonds de régulation des recettes, le payement anticipé de la dette extérieure et les réserves de changes, vaut encore pour l'Exécutif drivé par Ouyahia. Ce dernier prend le train en chemin et est missionné pour augmenter sa vitesse, à travers un management économique efficient. Les grandes orientations ont été décidées en Conseil des ministres et les bases de la relance identifiées. L'industrie mécanique est en construction, le terrain des énergies renouvelables déblayé et l'agriculture a sa feuille de route. En fait de contexte, l'économie nationale est loin du compte, mais elle fait de la croissance quoi qu'en disent les détracteurs du gouvernement.

Au plan politique, cette rentrée sera manifestement électorale, le scrutin des locales pointant à l'horizon. Sur ce chapitre également, il n'y a pas de quoi crier à la «crise». L'ensemble des forces composant le paysage politique ont l'intention de prendre part au rendez-vous électoral. C'est le signe d'une démocratie saine où tous les acteurs admettent que les élections constituent le seul moyen d'arriver au pouvoir. Il est vrai que la démocratie algérienne est balbutiante et ne parvient toujours pas à convaincre les citoyens-électeurs, mais le consensus politique sur l'importance des élections est aujourd'hui une évidence, ce qui était loin d'être acquis lors des consultations précédentes où une partie de l'opposition choisissait systématiquement le camp du boycott.

Cela pour dire que les rentrées politique, économique et sociale ont ceci d'intéressant: elles se déroulent toutes dans un climat empreint de sérénité sur les trois tableaux.

Les oiseaux de mauvais augure qui n'ont eu de cesse d'annoncer l'apocalypse au lendemain de la chute des prix du pétrole, en juin 2014, ne voient aucune de leurs prophéties se réaliser sur le terrain. Aussi, si la rentrée de 2017 est décevante, elle l'est pour les tenants du chaos.