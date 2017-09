BÉJAÏA Encore des dépenses pour les ménages

Par Arezki SLIMANI -

Quelque 197 701 élèves, tous paliers confondus, rejoindront aujourd'hui les établissements scolaires au nombre de 680.

Le directeur de l'éducation, Bader Brahim, qui assure sa première rentrée scolaire depuis son installation, s'est montré très optimiste quant à la réussite de cette dernière eu égard aux moyens matériels et humains mis en place. Quelque 197 701 élèves seront accueillis aujourd'hui par 13 286 enseignants. Dans l'enseignement primaire ils seront 10 289 élèves dont 17 327 en préscolaire, qui suivront leurs cours dans 561 écoles primaires dont deux nouvelles ouvertes respectivement au chef-lieu et à la localité de Mardj Ouaman. Ils seront pris en charge par un effectif de 5 387 enseignants. Concernant le cycle moyen, 59 683 élèves sont attendus par 4 817 professeurs dans les 158 collèges que compte la wilaya de Béjaïa. Quant aux lycéens, ils seront quelque 31 729 élèves à faire leur entrée scolaire au niveau des 64 lycées dont un nouveau implanté à Toudja. Un autre lycée sera ouvert en octobre prochain dans la commune de Timezrith. Ces lycées seront encadrés par 3 082 professeurs toutes matières confondues. Conformément aux directives de la tutelle, des instructions fermes ont été données pour un démarrage effectif de l'enseignement dès le premier jour de la rentrée, et l'ouverture des 485 cantines, dont 14 centrales, et autres demi-pensions et internats également au premier jour de la rentrée. Concernant l'attribution de la prime de scolarité, la wilaya a bénéficié de 71 000 primes scolaires pour les parents démunis. L'opération qui a débuté bien avant la rentrée scolaire se poursuivra pour être clôturée dans les délais raisonnables. En matière de manuels et d'affaires scolaires aux élèves issus de familles démunies on relève l'indisponibilité de quelque 21 titres qui sont encore en phase de tirage. Selon le responsable de la direction de l'éducation, tous les manuels scolaires des trois cycles sont disponibles en quantités suffisantes. Par ailleurs, en matière d'encadrement, le directeur de l'éducation écarte tout déficit. Tous les postes vacants ont été pourvus d'enseignants. Un fois la rentrée installée, toute insuffisance sera comblée en puisant de la liste d'attente des enseignants qui ont obtenu avec succès le dernier concours organisé par la tutelle. Le seul déficit possible sera enregistré dans le secteur de l'encadrement administratif. La situation va s'éclaircir davantage à la rentrée, indique-t-on au niveau de la direction de l'éducation de Béjaïa. Côté social, les parents ont tenté tant bien que mal d'équiper leurs enfants en habits et fournitures scolaires. On note une flambée des prix, qui ne peut être expliquée que par l'exploitation de la conjoncture par les commerçants sans scrupules qui proposent des produits dont les prix dépassent de loin la qualité. Tout comme à chaque grand événement, les commerçants se «distinguent» par cette pratique qui leur permet un gain plus facile d'argent au détriment des ménages qui souffrent pour la troisième fois consécutive de l'impact des dépenses obligatoires