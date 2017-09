POUR EXIGER UNE SOLUTION AUX DÉCHARGES SAUVAGES Grève et marche à Akbou

Par Arezki SLIMANI -

Bien qu'une solution ait été trouvée quant à la réouverture de la décharge locale fermée depuis plus de deux mois, les habitants de la daïra d'Akbou ont tenu tout de même à marcher, refusant ainsi «la résignation» devant ce qu'ils qualifient de «catastrophe écologique» dans laquelle sombre leur ville. Conséquemment à l'accord trouvé, et sur instruction de monsieur le wali, les services de la direction des travaux publics ont entamé avant-hier une grande opération d'enlèvement des ordures ménagères, qui se sont accumulées des mois durant dans les différentes artères et cités de la ville d'Akbou et ses environs.

Cette catastrophe provoquée par la fermeture de la décharge publique de Biziou a poussé la coordination intercommunale des villages de la daïra d'Akbou de lancer une grève générale et à une marche pacifique pour exiger l'intervention urgente des autorités de wilaya pour trouver une solution salutaire à ce «désastre écologique». Le degré de pourrissement est tel qu'il est devenu insupportable d'y vivre affirment les habitants qui ne sont pas à leur première alerte.

«Les autorités municipales ne se soucient pas de ce désastre environnemental, qui menace la santé de milliers de citoyens», s'indigne la coordination intercommunale des villages de la daïra d'Akbou dans une déclaration rendue publique.

La pression exercée par cette coordination a fini par déboucher sur une solution qui consiste en la réouverture de la décharge de Biziou. Une solution provisoire qui permettra au moins d'assurer une rentrée scolaire «saine et propre», comme cela a été signifié dans un slogan La marche s'est ébranlée à

9 heures, de la place de la mairie d'Akbou vers le siège de la daïra. Les citoyens ont pris part massivement à cette marche avec des sacs-poubelle en main «pour exiger un dénouement à cette situation. Pour rappel, le 27 août dernier, les mêmes citoyens ont organisé une précédente marche pacifique pour réclamer la prise en charge de ce problème et la réouverture de la décharge communale de Biziou.