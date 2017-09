FINANCEMENT NON CONVENTIONNEL Ce qu'il faut savoir

Par Mohamed BADAOUI

Après avoir refusé le recours à l'endettement extérieur, l'Etat va autoriser le financement non conventionnel pour réveiller l'économie.

La loi sur la monnaie et le crédit sera amendée pour autoriser la Banque d'Algérie à recourir au financement non conventionnel et injecter ainsi plus de cash dans l'économie.

La contraction des liquidités dans le circuit bancaire a considérablement réduit les capacités des établissements financiers à prêter aux entreprises et aux ménages. Cette situation intervient alors que le pays est dans le besoin urgent de relancer son économie pour juguler la crise due à la chute de ses recettes extérieures et à la faiblesse de son épargne. La masse monétaire liquide a perdu près des deux tiers de son volume en cinq ans, passant de 2 800 milliards de dinars en 2012 à 1 037 milliards de dinars en janvier 2017.

Pendant ce temps, le dinar ne cesse de dégringoler face à l'euro et au dollar jusqu'à atteindre ces derniers jours un record de baisse historique. Cette atmosphère s'est traduite par une inflation ascendante qui ne semble pas vouloir s'arrêter. Or, il n'y a aucun moyen immédiat susceptible d'arrêter l'hémorragie puisque l'Algérie demeure dépendante de son unique source d'enrichissement: les hydrocarbures. «Que faire?» s'interroge un expert. Il n'y a pas 36 solutions. Recourir à l'endettement extérieur, éponger l'argent qui circule dans le circuit informel ou actionner la planche à billets.»

L'Etat a déjà répondu non à l'endettement extérieur et le rapatriement des capitaux dissimulés demande un outillage juridique et technique qui n'existe pas encore chez nous. Quant à la planche à billets, l'Algérie est tenue par des traités internationaux et observée par les sociétés de notation qui n'aiment trop ces micmacs. Produire artificiellement de la monnaie peut en outre, s'avérer dangereux pour les équilibres du budget, puisque cette pratique dope vigoureusement l'inflation. Reste donc le financement non conventionnel de l'économie, comme le gouvernement l'appelle, c'est-à-dire le changement des règles de la création de la monnaie.

Traditionnellement, la monnaie est créée lorsqu'une banque accorde un crédit à son client et reçoit de la Banque centrale une somme égale en contrepartie. Elle est en revanche détruite dès que la dette est remboursée.

Le bailleur est toutefois encadré par une réglementation qui lui interdit de prêter l'équivalent d'une fois le fonds qu'il possède réellement dans ses coffres. Si, par exemple, il possède un milliard, il ne peut concéder plus que ce montant. Résultat: les banques dont la raison d'être est d'accorder des crédits et percevoir un intérêt sur ces opérations se trouvent aujourd'hui à court d'argent. Et si les banques s'appauvrissent, la machine à produire s'arrête et un cataclysme, comme celui qui s'était abattu sur le monde en 2008, ne tarde pas à se produire.

Alors en quoi consiste le financement non conventionnel connu sous le nom de Quantitive easing chez les Anglo-Saxons? Schématiquement, il s'agit de l'assouplissement des règles rigides en vigueur dans les affaires des banques centrales afin qu'elles puissent injecter de l'argent dans l'économie et soutenir les dépenses des gouvernements.

La Banque d'Algérie peut ainsi acheter directement la dette publique pour permettre à l'Etat de financer une partie de son déficit à un taux quasi nul. Elle peut aussi débarrasser les banques de leurs créances en les rachetant sur le marché secondaire, c'est-à-dire contre de la monnaie déjà créée. Les établissements financiers se retrouvent de cette façon avec un fardeau plus léger et plus de liquidités dans leur bilan; une aisance qui les encouragera à prêter davantage à l'économie réelle. Cette tolérance légale peut s'étendre même aux investisseurs qui bénéficieront ainsi d'un coup de pouce pour relancer leurs activités.

Cette technique a été largement utilisée par les Etats-Unis et à un degré moindre par l'Europe pour voler au secours de leurs banques au lendemain de l'effondrement généralisé qui avait suivi l'éclatement de la bulle des subprimes.

Toutefois, attention! préviennent les spécialistes. Dans un contexte où la croissance et la consommation demeurent faibles, le plus probable est que le Quantitative easing classique alimente plutôt la spéculation.

Comme quoi, en finances, chaque pièce possède une double face.