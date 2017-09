ILS S'ACHARNENT À RIDICULISER TOUTES LES ACTIONS DU GOUVERNEMENT Les experts du chaos

Par Saïd BOUCETTA -

Le Palais du gouvernement

Aucune action ou mesure prise par les équipes gouvernementales qui s'étaient succédé à la tête du pays n'a fait l'objet d'une analyse objective par ces «experts».

On peut reprocher au gouvernement de ne pas faire de la pédagogie sur des questions économiques qui peuvent paraître à l'opinion nationale un peu trop pointues. La question des financements non conventionnels illustre assez bien cet état de fait. Formulée pour la première fois, par le président de la République dans son message à la nation, le 20 août dernier, cette option n'a fait l'objet d'aucune explication de la part du ministre des Finances.

Le silence du gouvernement, face à une annonce aussi importante pour l'avenir du pays, a laissé le champ libre à certains «experts médiatiques» qui n'ont pas tardé, comme à leur habitude, à faire de malheureux raccourcis. Il a suffi que le mot «planche à billets» soit prononcé pour définir le financement non conventionnel, pour que tout le monde s'y engouffre. Depuis, les analyses foisonnent sur la Toile et à longueur de colonnes dans les journaux, en sus des interventions télévisuelles de ces mêmes experts.

La grande majorité des analyses converge vers un point, à savoir que le gouvernement va provoquer une inflation monstre et précipitera le scénario vénézuélien pour l'Algérie. Le tort du gouvernement est d'avoir laissé dire, sans apporter, à aucun moment, la contradiction aux propos des «experts médiatiques». De fait, en l'absence d'un autre son de cloche, l'opinion nationale est prise de doute.

Le problème vient justement de cette unanimisme anti-gouvernement cultivé par une caste d' «experts», qui s'éloigne de son devoir d'analyse froide de la situation économique pour s'engouffrer dans les marais de la politique. En effet, cet entêtement quasi maladif, à ne trouver que des défauts majeurs dans toutes les actions du gouvernement, témoigne d'une attitude visiblement incompréhensible, mais qui peut s'expliquer par un certain désir de médiatisation ou alors, parce que c'est simplement «être branché» que de tirer sur le gouvernement et le pouvoir qui le porte.

Aucune action ou mesure prise par les équipes gouvernementales qui s'étaient succédé à la tête du pays n'a fait l'objet d'une analyse objective.

Ces «experts médiatiques» ont critiqué l'instauration du Fonds de régulation des recettes, le payement anticipé de la dette extérieure et la détermination du prix de référence du baril de pétrole à 37 dollars, alors qu'il valait plus de 60 dollars sur les marchés internationaux.

Aujourd'hui, l'Algérie tire profit de ces mesures salutaires.

Mais au lieu de décrypter objectivement les actions qui ont permis le sursis que vit le pays, ces «experts» s'acharnent sur les réserves de changes et le Fonds de régulation des recettes en spéculant sur «l'après banqueroute» de l'économie du pays. Entre-temps, tout ce qu'a entrepris le pays est tourné en ridicule. L'amorce de l'industrie automobile, la relance de l'industrie du textile, les méga-concessions agricoles algéro-américaines, le réveil du secteur minier, la résistance de l'économie nationale malgré une chute de plus de 50% des recettes et autres succès économiques, sont systématiquement relativisés, avec en prime des prédictions catastrophiques à court terme. Cette propension à ne voir que du négatif dans les actions du gouvernement, visiblement spécifiquement algérienne, tranche avec une étonnante bienveillance à l'endroit du Maroc et de la Tunisie, cités en exemple de réussite économique, alors que les deux pays traînent des dettes de l'ordre de 30 et 20 milliards de dollars auprès du FMI et des réserves de changes dans le rouge.

Enfin, si le tort du gouvernement est de se contenter d'agir, sans expliquer, au préalable, ses actions, le reproche que l'on peut faire aux «experts médiatiques», c'est celui de tromper les Algériens en s'éloignant de l'objectivité que recommande leur métier. L'affaire des financements non conventionnels atteste bien de cet état de fait.