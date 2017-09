LES PÉNURIES D'EAU ET LA VIANDE PUTRÉFIÉE Necib et Bouazghi expliquent tout

Par Madjid BERKANE -

Les phénomènes de pénurie d'eau et de la viande putréfiée ayant marqué l'actualité nationale ces derniers jours et l'opinion nationale avec s'expliquent, selon les ministres des Ressources en eau et de l'Agriculture, respectivement Hocine Necib et Abdelkader Bouazghi par des raisons scientifiques et techniques. S'exprimant en premier, hier, en marge de la rencontre l'ayant réuni avec son collègue au ministère des Ressources en eau, Abdelkader Bouazghi a fait savoir que le phénomène de la viande putréfiée ne s'est pas posé cette année avec la même acuité que l'année précédente. En effet, explique le ministre, jusqu'à hier, mes services n'ont enregistré que 500 cas de viande ovine dont la couleur a viré à la couleur verdâtre ou bleuâtre, à l'échelle nationale. «Les échantillons de cette viande font encore l'objet d'analyses au niveau des laboratoires spécialisés relevant du ministère de l'Agriculture», a précisé Bouazghi. En attendant les résultats de ces analyses, le ministre de l'Agriculture, a indiqué que les premières explications de ce phénomène étrange jusqu'à l'année dernière en Algérie, sont notamment liées aux températures élevées ayant dépassé les 38°, le non- respect de la chaîne de froid, les conditions de l'égorgement, les outils utilisés pour l'égorgement. S'arrêtant pour expliquer le non-respect de la chaîne de froid, Abdelkader Bouazghi, a fait savoir que le recours des citoyens au découpage du mouton juste quelques heures après son égorgement, est une mauvaise habitude. La viande de mouton a besoin d'être exposée à l'air pour sécher au minimum 12 heures avant son découpage. «Nos aïeux ont toujours respecté cette règle et ils n'ont jamais eu affaire à ce phénomène», explique le ministre, en appelant les citoyens à respecter désormais cette règle. Appuyant en outre ses arguments, Abdelkader Bouazghi a indiqué que les raisons de ce phénomène ne pourraient être que celles-ci «car la viande que consommaient les Algériens jusqu'ici relevait du même cheptel. Deuxièmement, la plupart des cheptels, particulièrement ceux exposés dans les points de vente autorisés, ont fait l'objet de contrôle de la part des vétérinaires et ces derniers n'y ont pas détecté des maladies», a ajouté le ministre, en promettant de rendre publics les résultats des analyses qui font l'objet d'étude au niveau des laboratoires aussitôt qu'ils seront disponibles. Laissant la parole au ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, pour expliquer le phénomène de la pénurie d'eau dans certaines wilayas, particulièrement dans les wilayas de l'Est (Annaba, Skikda, Bordj Bou- Arréridj et Guelma), le ministre a indiqué qu'effectivement le taux de remplissage a baissé drastiquement au niveau des barrages alimentant ces wilayas, notamment au niveau de Annaba. «Le barrage d'Echafia qui alimente la wilaya en grande partie est à 25 millions de m3 de taux de stockage en ce moment sur une capacité de stockage globale de 185 millions de m3», a-t-il indiqué. Le ministère a toutefois pris toutes les mesures nécessaires pour atténuer un tant soit peu la situation, notamment durant les deux jours de l'Aïd El Adha. «Nous avons donné des instructions fermes pour utiliser le système de citernage et rationaliser la distribution de l'eau. Ces mesures ont donné des résultats probants et ont permis aux ménages de passer un Aïd sans désagréments majeurs.», a ajouté le ministre. S'attardant de son côté sur le cas de la wilaya de Annaba qui risque de souffrir encore de pénurie d'eau, Hocine Necib, a indiqué que des solutions spéciales et urgentes seront prises au profit de la population de cette wilaya. «Nous allons procéder dans un premier temps à la réhabilitation des stations de Mexa et Chetaïbia, réaliser 8 000 forages et exploiter le champ de Boutheldja capable d'augmenter les capacités de stockage d'eau de plus de 35 000 m3». La situation de la distribution de l'eau dans la wilaya de Annaba connaîtra, parie le ministre, une amélioration d'ici jeudi.