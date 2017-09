2E SALON DES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX ET CHIRURGICAUX Constantine accueille le MEDI

Constantine accueillera à l'hôtel Marriott du 4 au 7 novembre prochain «Medi'Constantine», le 2e Salon des équipements pour l'hôpital, la pharmacologie, les équipements médicaux et chirurgicaux. Un événement placé sous le patronage du wali de Constantine. Les organisateurs, RH. International Communication, le qualifient d'espace de communication et tenteront durant les quatre jours d'exposition de le placer sur la scène médicale nationale avant de le positionner comme leader de l'espace de la technique médicale. Comprendre par là tout ce qui exprime, le technique laboratoire, le diagnostic, la physiothérapie, ainsi que les produits et équipements dentaires. Toute cette panoplie d'équipements sera mise en avant pour les visiteurs professionnels et gestionnaires. Il s'agit de permettre aux gestionnaires des différents établissements publics de soins, cliniques publiques et privées, aux médecins, spécialistes et labos d'analyses de visiter toute la chaîne des processus des produits et des technologies médicales qui se présentent aux visiteurs. Enfin, les organisateurs soulignent que ce salon contribuera non seulement à promouvoir et à renforcer l'offre des produits, matériels pharmaceutiques, médicaux et dentaires, mais aussi de s'informer sur les dernières innovations dans le domaine médical.