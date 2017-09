BOUIRA Une reprise difficile

Par Abdenour MERZOUK -

Ils sont 174 500 apprenants à rejoindre les bancs des établissements scolaires à l'occasion de la rentrée des classes 2017-2018.

Entamé sous le signe d'une école performante, ce retour se caractérise pour la wilaya de Bouira par la réception de six nouveaux groupes scolaires et un lycée à Maâla, daïra de Lakhdaria. Le cycle primaire qui compte 541 établissements recevra 97 646 inscrits, le moyen doté de 125 collèges accueillera 52 000 élèves et le secondaire avec ses 57 lycées accueillera 24 880 apprenants. Selon la direction de l'éducation, le taux d'occupation des classes avoisine une moyenne de 28 élèves par division pédagogique. Cette moyenne reste théorique et ne reflète pas la réalité du terrain puisque des disparités existent d'une région à une autre et d'un établissement à un autre. Le TOC dépasse de loin la moyenne puisque certains établissements des grandes agglomérations avoisinent et dépassent les 40 élèves par classe quand il est inférieur à 20 dans d'autres établissements. Le second volet abordé par le directeur de l'éducation Mourad Bouziane, à l'occasion de la cérémonie officielle présidée par le wali au CEM des 56 Logements aura porté sur le volet social. Ainsi et pour l'occasion, des lots de livres ont été gracieusement offerts aux élèves issus des familles démunies. 65 000 primes dites «les 3000 DA de Bouteflika», 34 687 cartables, 238 bus, 26 ODS et 427 cantines sont autant de moyens mis en place par l'Etat pour assister les plus démunis. Selon le directeur de l'éducation, son administration anticipée et la remise de cette prime est à 81,48% d'exécution. La distribution gratuite des livres a atteint 73,98% et 12 500 cartables ont été remis à qui de droit. Ces efforts ne doivent pas taire quelques lacunes. Ainsi les travailleurs percevant 18 000 DA mensuellement allocations comprises, sont exclus des listes des 3000 DA. Les retraités de l'éducation n'ouvrent plus droit à la gratuité des livres pour leurs enfants encore scolarisés. C'est là le moyen trouvé pour récompenser des années d'efforts et de sacrifices consentis par cette frange de la société. Précisons que la direction des oeuvres sociales de l'éducation n'accompagne plus personne suite au blocage de ses comptes par des membres du bureau. Concernant toujours cette rentrée et malgré l'optimisme du directeur quant au pourvoiement des postes en enseignants, les choses ne semblent pas totalement maîtrisées. Chaque matin la direction de l'éducation ne désemplit pas en personnes qui viennent demander à rencontrer les responsables pour des affectations, des changements, des anomalies diverses. Pour tenter de pallier cette situation, la direction a décidé le maintien de ses portes ouvertes tout le mois de septembre.