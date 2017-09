La Protection civile prodigue ses conseils

Par Massiva ZEHRAOUI -

Afin que la rentrée scolaire de cette année se passe dans les meilleures conditions, la Protection civile a déployé ses troupes. Pour ce faire, un dispositif spécial a été mis en place à cette occasion par ses services, a-t-on indiqué. L'objectif étant d'assurer une sécurité optimale, notamment des axes routiers qui connaissent une grande influence surtout les zones urbaines et les points noirs où les risques d'accidents de la circulation sont très élevés, ainsi qu'un renforcement des effectifs d'intervention opérationnels au niveau des unités de la Protection civile pour une meilleure couverture des différentes sollicitations de la part des citoyens.

La prévention et la sensibilisation des parents, premiers éducateurs de la sécurité routière des enfants, sur les dangers liés aux accidents de la circulation demeurent une priorité pour la direction générale de la Protection civile, les enfants sont malheureusement peu conscients des dangers qui les menacent Ce risque apparaît dès trois ans avec l'entrée à l'école maternelle. Il augmente, bien sûr, quand les enfants vont à l'école tout seuls vers cinq à six ans. Et explose à 11 et 12 ans, à l'entrée au collège (CEM). Il faut donc impérativement un maximum d'apprentissage aux jeunes piétons pour se protéger des dangers de la rue. A ce propos, la direction générale de la Protection civile rappelle les consignes de sécurité de base à expliquer par les parents à leurs enfants. Parmi lesquels, comment utiliser un passage piéton, appuyant que si il n'y en a pas, il faut toujours choisir un lieu avec une bonne visibilité des deux côtés et où il sera visible. Cela implique également une extrême vigilance autant sur les passages pour piétons qu'en dehors. La direction générale de la Protection civile insiste également sur l'importance de regarder à gauche et à droite puis encore à gauche avant de s'engager sur la chaussée pour voir si des véhicules arrivent. Mais aussi vérifier s'il y a des feux, que le feu est vert et que tous les véhicules soient à l'arrêt avant de s'engager. Il est encore rappelé de traverser en marchant, et surtout pas en courant pour ne pas risquer de tomber sur la chaussée.

Par ailleurs, multiplier les déplacements à pied pour éduquer l'enfant piéton à la sécurité routière est nécessaire, en particulier les routes desservant les établissements scolaires, est-il encore spécifié. Les indications rappellent aussi de montrer aux enfants la différence entre les espaces de jeu et ceux réservés à la circulation et leur apprendre à marcher sur le trottoir du côté des maisons.