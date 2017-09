LOGEMENTS SOCIAUX Une nouvelle formule arrive

Le programme de logements promotionnels aidés LPA sera relancé

Elle vient en remplacement de l'ancienne formule: logement social participatif.

Du nouveau pour les demandeurs de logements. Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville projette de relancer certaines formules d'aide au logement qui ont été abandonnées. Le premier responsable de ce département, Abdelwahid Temmar, a indiqué mardi au cours d'une visite à M'sila que le programme de logements promotionnels aidés LPA sera relancé «sous une nouvelle forme». Elle vient en remplacement de l'ancienne formule: logement social participatif. Cette annonce sera un grand soulagement pour les milliers de bénéficiaires envahis par le désarroi en raison des difficultés qu'ont connu ces programmes. Pour éviter d'éventuelles erreurs, le département de l'habitat a pris en considération les insuffisances qui ont caractérisé certaines formules, allant jusqu'à provoquer leur gel. Cette décision intervient suite à l'élaboration d'un cahier des charges portant sur la réalisation des petites cités dotées d'infrastructures nécessaires. Sachant que le financement de ces projets était le principal problème, le gouvernement réfléchit à d'autres moyens de financement communs entre les souscripteurs et les promoteurs. Le logement promotionnel aidé (ex-LSP) est un logement neuf réalisé par un promoteur immobilier conformément à des spécifications techniques et à des conditions financières bien définies. Il est destiné à des demandeurs éligibles à l´aide de l´État algérien. Par ailleurs, le ministre a évoqué la révision de la loi sur l'urbanisme qui date de 1990 pour l'adapter à la situation présente des villes. «La révision de cette loi 'inclura les dimensions liées à l'environnement, l'économie et la ville intelligente pour permettre une gestion efficiente des villes en tenant compte de l'ensemble des espaces existants à l'intérieur des cités», a-t-il avancé. L'agenda du département de l'habitat comprend également un atelier ayant pour tâche la maîtrise des coûts et l'intégration de matériaux locaux dans la réalisation du logement ainsi que la conception de textes relatifs à la gestion et la préservation des ensembles résidentiels et le marché du foncier, a ajouté le ministre. Il a également fait état de la mise sur pied d'un autre atelier chargé de plancher sur la problématique du manque de main-d'oeuvre qualifiée et le développement des métiers liés à l'habitat. En ce qui concerne les actes de propriété, le responsable a assuré qu'ils seront dorénavant remis dans des délais courts pour les propriétaires ayant satisfait aux conditions exigées. Le ministre a, par ailleurs, lors de cette journée, donné des instructions pour la distribution des 17 370 lots de terrain projetés sur 79 lotissements à travers la wilaya, estimant que ce programme accuse un grand retard injustifié. Insistant sur l'importance d'encourager les pouvoirs publics au logement promotionnel à travers des avantages accordés aux promoteurs en matière d'accès au foncier, affirmant que des commissions seront à l'avenir créées afin de prendre en charge cette formule de logement.