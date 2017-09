FOIRE DE L'ÉLECTRONIQUE GRAND PUBLIC IFA BERLIN L'algérien Condor relance l'italien Nardi

Par Salim BENALIA -

Lors d'une conférence de presse animée à Berlin en présence de nombreux invités et journalistes algériens et étrangers, le président du conseil d'administration de Condor Electronics, Abderrahmane Benhamadi, a dévoilé les axes stratégiques de croissance de Condor Electronics.

Afin de consolider sa vision d'être un acteur majeur dans la région Afrique, Europe et Moyen-Orient, et en parfaite complémentarité avec sa stratégie d'internationalisation déjà entamée depuis près de deux années maintenant, Condor Electronics vient de révéler en marge de la Foire internationale de l'électronique grand public IFA de Berlin, sa nouvelle stratégie multimarques en lançant, en plus de sa marque généraliste «Condor» la marque spécialiste «Nardi». Lors d'une conférence de presse animée à Berlin en présence de nombreux invités et journalistes algériens et étrangers, le président du conseil d'administration de Condor Electronics, Abderrahmane Benhamadi a dévoilé les axes stratégiques de croissance de Condor Electronics, avec notamment le relancement international de la marque Nardi, spécialisée dans la fabrication des produits encastrables. «Nous avons choisi Nardi car nous partageons les mêmes valeurs essentielles, à savoir l'innovation, la qualité et le respect de l'ensemble de nos partenaires, des valeurs vitales, surtout dans un environnement de plus en plus compétitif où nous devons faire simultanément face à des concurrents structurellement capables de délivrer des services ou produits équivalents à un coût inférieur, à des clients aux budgets d'achat serrés, mais aux exigences accrues, et au besoin de se maintenir à niveau dans une course technologique sans précédent» a indiqué Abderrahmane Benhamadi. «Nardi est également présente dans plus de 80 pays, tels que l'Italie, la Russie, le Moyen-Orient, l'Australie et l'Amérique latine. Elle bénéficie donc d'un réseau de distribution international non négligeable qui ouvrira à Condor de nouveaux horizons et lui permettra de concrétiser la conquête de nouveaux marchés et de Prendre encore plus son envol. Avec Nardi, notre objectif est d'être le leader régional dans la fabrication des produits encastrables», a ajouté le président du conseil d'administration de Condor Electronics. Pour sa part, Marco Nardi, cofondateur de la marque italienne «Nardi» a affirmé que celle-ci jouit d'une grande notoriété en Italie et à travers plusieurs régions dans le monde, elle est actuellement présente dans plus de 80 pays avec près de 700 000 produits vendus annuellement. Elle est spécialisée dans le built-in offrant des produits de grande qualité très appréciés par ses clients fidèles. «Le relancement international de la marque italienne marquera une nouvelle étape pour Nardi qui fêtera ses 60 ans l'an prochain. Nardi veut s'internationaliser encore plus, retrouver sa place historique à l'échelle régionale et mondiale et relever avec succès le challenge avec Condor Electronics d'atteindre l'objectif d'être le leader régional du built-in durant les cinq prochaines années», a affirmé Marco Nardi. Preuve de son savoir-faire et synonyme de sa valeur l'innovation, il y a lieu de savoir que la marque Nardi détient depuis 2008 le record mondial Guinness de la plus grande cuisinière avec 50 feux baptisée la Vulcano.