PARMI 350 ENTREPRISES PERFORMANTES EN AFRIQUE Biopharm distinguée à Londres

Par Salim BENALIA -

Elle figure parmi les 350 entreprises privées performantes en Afrique. Il s'agit de Biopharm une société algérienne qui vient d'être distinguée à Londres par le gendarme de la Bourse londonienne qu'est le fameux London Stock Exchange Group. Dans un rapport rendu public par ce dernier, Biopharm est citée comme un modèle de succès sur le marché africain. Ce rapport, intitulé «Companies To Inspire Africa», s'est basé sur un ensemble de critères objectifs pour opérer sa sélection, tels que le fort taux de croissance, la capacité à créer des emplois, la visibilité sur les marchés mondiaux et la publication de comptes sociaux audités par un cabinet de renom international.

Le rapport met en exergue les performances remarquables des entreprises recensées au cours de la période 2012-2015. «Cette distinction, est un témoignage du dynamisme de notre entreprise et de l'engagement personnel qui anime nos équipes de collaborateurs, tout autant que le management de notre entreprise.

Elle nous conforte plus que jamais dans notre volonté de renforcer nos positions sur le marché algérien, de même que dans notre capacité à tirer bénéfice des perspectives de croissance qui s'ouvrent à l'échelle des marchés africains», affirment, à Alger, les responsables de Biopharm. Le directeur général de Biopharm Abdelouahed Kerrar juge pour sa part que cette distinction montre que l'entreprise qu'il dirige bénéficie d'une image favorable auprès des investisseurs internationaux qui s'intéressent aux marchés émergents en Afrique.

«Cette image est d'autant plus positive à nos yeux qu'elle est le reflet d'une évaluation qui a été opérée par les experts d'une institution aussi prestigieuse que celle qui administre la Bourse de Londres, une des toutes premières places financières au monde.», souligne Abdelouahed Kerrar.

Ce même responsable explique que ce classement et l'enviable position qui revient à son entreprise rendent compte de l'intérêt que portent les investisseurs occidentaux, notamment anglais au marché africain, dont le potentiel est énorme. Il rappelle que ledit rapport procède à la base, d'une volonté des responsables de la Bourse de Londres d'ouvrir une fenêtre en direction des marchés africains.

Ces derniers, qui connaissent une croissance rapide qui s'étend à la plupart des pays du continent, offrent des perspectives de placement tout à fait intéressantes pour les investisseurs de la place londonienne,

ajoute-t-il en indiquant que le rapport ainsi publié a voulu établir une liste d'entreprises dont le succès peut servir d'exemple pour entraîner un mouvement plus large d'investisseurs qui sont donc appelés à s'engager plus avant sur le marché africain émergent et dont le potentiel est appelé à croître fortement au cours des prochaines années. Il estime que ce document fait également office de déclic aux entreprises africaines en soutenant: «Il s'agit aussi d'attirer l'attention des entreprises africaines sur les possibilités qui peuvent s'ouvrir à elles sur le marché financier londonien pour financer leur croissance en accédant à des capitaux qui ne sont pas toujours disponibles sur leurs marchés domestiques.»