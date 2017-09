RENTRÉE SCOLAIRE LG apporte son aide aux orphelins

Par Salim BENALIA -

Ces enfants, qui n'ont pas été gâtés par les circonstances, se sont sentis moins seuls avec LG et Sidra

Les associations Kafel El Yatim d'Alger et d'Adrar, Insaf de Sétif et AJI d'Oran, ont été conviées par Sidra afin de prendre part à cette opération soutenue par les bénévoles de ces associations.

LG Algérie, entreprise citoyenne, s'associe à Sidra «Association à but non lucratif» à l'occasion de la rentrée scolaire, pour venir en aide aux élèves orphelins. Après avoir soutenu et encouragé les majors de promotions de l'université des sciences et technologies Houari -Boumediene (Usthb), l'entreprise poursuit son engagement en direction des futures compétences du pays, en venant, cette fois, en aide à une catégorie sociale vulnérable. A ce titre, une cérémonie d'attribution d'articles scolaires au profit des orphelins a eu lieu au siège de l'association Sidra, sis Centre culturel Lakhdar Rebah, à la placette du 11 Décembre 1960, à Belouizdad.

Cette cérémonie a vu la participation de plusieurs de ses employés. Au total, 200 enfants, dont 50 recensés par les services de la wilaya d'Alger, ainsi que des orphelins appartenant aux différentes associations ont participé à cet évènement, ils ont bénéficié de kits d'affaires scolaires. Les associations Kafel El Yatim d'Alger et d'Adrar, Insaf de Sétif et AJI d'Oran ont été conviées par Sidra afin de prendre part à cette opération soutenue par les bénévoles de ces associations et du partenaire LG Algérie. Un clown s'est chargé de l'animation de cette cérémonie qui se voulait festive et qui a témoigné de l'engagement citoyen de LG, en partenariat avec les ONG impliquées dans les actions sociales.

Ces enfants, qui n'ont pas été gâtés par les circonstances, se sont sentis moins seuls. A la veille de la rentrée scolaire, un tel geste, à leur égard, est un encouragement et un stimulant pour les inciter à aller de l'avant. En s'impliquant dans la rentrée scolaire, et surtout en ciblant une catégorie vulnérable, LG rappelle qu'elle a une responsabilité sociale qu'elle compte bien remplir à travers des actions sur le terrain. A travers ces actions, LG Algérie poursuit son implication dans les activités sociales, en vue de venir en aide aux catégories vulnérables, mais aussi à encourager et à accompagner les élèves, futures compétences du pays, dans leur cursus scolaire et dans leur succès. Le partenariat avec des ONG impliquées dans les questions sociales s'inscrit en droite ligne de la philosophie de LG en tant que partenaire du succès et en tant qu'entreprise citoyenne, concernée par toutes les questions sociales qui intéressent les citoyens. Le slogan

«Life is good with LG» «la vie est agréable avec LG» trouve, ainsi, toute son expression dans ces actions de solidarité et d'implications citoyennes. Ainsi, LG Electronics s'inscrit dans le cadre des entreprises citoyennes, pleinement engagées dans la quête du bien-être et du confort des consommateurs et de la population en général. Afin de concrétiser le slogan de LG Electronics.

Dans la réalité, LG Electronics continue à mettre beaucoup d'énergie dans les efforts de contribution sociale qui aideront à autonomiser les communautés dans lesquelles LG opère. En 2015, plus de 90 000 employés de LG provenant de 89 sites commerciaux dans 48 pays se sont portés volontaires pour participer à des initiatives de contribution sociale tout comme les filiales de LG à travers la région Moyen-Orient Afrique.