APRÈS LE CHEF D'ETAT-MAJOR, LA REVUE EL DJEICH PREND LE RELAIS Deuxième sommation de l'Armée

Par Brahim TAKHEROUBT -

Pour la deuxième fois en l'espace de quelques jours, l'Armée monte au créneau pour mettre le holà sur les glissements dangereux d'un débat voulant entraîner cette institution sur le terrain politique. Après le chef d'état-major, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah qui a rappelé avec force le caractère républicain de l'Armée, hier c'est la revue El Djeich, voie officielle du commandement militaire, qui a donné la réplique en tirant un second coup de sommation. «Les réalisations de notre armée et les résultats obtenus sur le terrain, ont poussé certaines plumes mercenaires à s'ériger en défenseurs du peuple», est-il écrit dans le dernier éditorial de cette revue dans son édition d'hier. «Ces mêmes plumes qui, dans un passé récent, l'affublaient (le peuple algérien Ndlr) encore de qualificatifs méprisants et dégradants», a rappelé l'éditorial d'El Djeich.

La célérité de ce message est tant voulu par le ministère de la Défense nationale qui, pour la première fois, a fait parvenir à notre rédaction la revue El Djeich dans sa version électronique avant sa livraison en papier, traduit la volonté du commandement de l'ANP à garder sa distance par rapport aux débats politiques. C'est parce que le désir de porter ces précisions était important et surtout de faire coïncider cette sortie avec la réunion du Conseil des ministres dirigé par le président de la République.

Soulignant que ces mêmes plumes ont touché à tous les domaines et spécialités, depuis la chariaâ à l'histoire en passant par l'économie, l'astronomie et autres sciences et domaines de connaissance. La revue El Djeich a noté que ces voix appelant l'armée à des missions qu'elle refusera à jamais d'accomplir, ont consommé leur échec et devant l'incapacité de leur pensée à capter l'intérêt du public.

«Elles ont cru bon de s'attaquer à l'ANP pensant qu'à coups d'accusations, de procès d'intention, de travestissement de la vérité, avec profusion de notions académiques rébarbatives, de citations, d'aphorismes et autres artifices de rhétorique.» Mais le citoyen algérien «n'est pas dupe de leurs gesticulations» comme il n'a aucun besoin de tuteurs «obnubilés par la course aux postes de responsabilité et qui, lorsqu'ils se voient isolés, vendent leur âme au diable et mettent leur plume au service d'intérêts revanchards». Et pour clôturer définitivement ce débat, le MDN a rappelé à tous ceux qui, «en secret, ouvertement ou implicitement», réclament l'intervention de l'armée, nous rappelons les propos du vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP lors de sa dernière visite en 2ème et 5ème Régions militaires: «Notre armée demeurera une armée républicaine, engagée à défendre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale et à préserver l'indépendance du pays. Une armée qui ne se départira pas de ses missions constitutionnelles quelles qu'en soient les conditions et circonstances.» L'éditorial d'El Djeich est clôturé par «Point à la ligne», comme cette sentence irrévocable.