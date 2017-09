BOKO HARAM, LE SHABAB, AL QAÏDA AU MAGHREB ET ANSAR AL ISLAM L'alliance de l'apocalypse

Par Ikram GHIOUA -

Boko Haram une faction qui porte bien son nom

Il est hors de question de laisser les criminels croire à une hypothétique implantation en Algérie.

Peut-on croire à une défaite définitive du terrorisme dans le monde? Ou faut-il s'attendre à la naissance d'une énième entreprise du crime? La conjoncture actuelle n'annonce pas de bonnes nouvelles malgré l'anéantissement de l'Etat islamique en Irak et en Syrie, la disparition presque d'Al Qaïda au Maghreb islamique en Algérie et les phalanges dissidentes dans les pays voisins. L'Expression rapportait dans son édition de lundi dernier le projet mortel d'une alliance entre Boko Haram du Nigeria, le Shabab somalien et Ansar El Islam implantés principalement en Libye pour faire allégeance à l'Etat islamique qui semble vivre ses derniers moments en Orient, notamment après que cette organisation terroriste qu'on appelle également Daesh a été lâchée par ses concepteurs aussi bien arabes qu'occidentaux.

C'est le mufti de la République arabe syrienne qui le confirmait hier dans une déclaration à la chaîne de télévision «Al Ikhbarya Al Sourya» soulignant que «les terroristes de Deir Ezzour ont été laissés à leur sort après que les Américains eurent secouru, leurs véritables alliés dans cette région, par hélicoptère». Daesh trouvera-t-il le soutien qu'il lui faut en Afrique du Nord? On parle déjà de centaines de terroristes de cette nébuleuse qui ont rejoint la Libye et sont en train de se déplacer au nord de ce pays pour atteindre d'autres régions comme la Tunisie, mais espèrent dans ce cas trouver une assistance en Algérie. Un espoir qui repose sur les quelques dizaines d'irréductibles qui errent dans les maquis sous la pression omniprésente de l'Armée nationale populaire. Pour des sources sécuritaires, le risque zéro n'existe pas. Cependant, il est hors de question de laisser les criminels croire à une hypothétique implantation en Algérie. Tout une stratégie a été tracée dans cet objectif, avec un plan défini de prévention. Pour nos sources, le renseignement opérationnel demeure le nerf de la lutte antiterroriste, dont l'exploitation efficace et la vigilance ont donné des résultats probants, et continue d'enregistrer des bilans très satisfaisants, à la hauteur des sacrifices et des efforts consentis par l'ANP.

A l'évidence, l'Algérie aurait souhaité plus de coopération avec les pays voisins, néanmoins des hostilités au sein même de ces pays comme en Libye, Mali et Tunisie masquent la bonne foi des voisins. La présence de militaires étrangers sur les terres de ces pays-mêmes qui prétendent à la souveraineté, cède la place à la méfiance. L'Algérie a tout à fait raison d'agir dans ce sens, il s'agit de sa Sécurité nationale et la paix sur ses terres, une paix chèrement payée. Nos sources prennent en considération toute menace qui soutient la thèse d'une alliance des groupes terroristes, ne manquant pas d'intervenir avec des lectures stratégiques et militaires pour barrer la route aux tentatives dévastatrices de ces sanguinaires. Avec son expérience incontestable, sa mobilisation incessante, ses interventions régulières et quotidiennes sur le terrain et surtout sa détermination, l'ANP n'est certainement pas prête à laisser une chance aux détracteurs et antagonistes. L'ANP comme l'avait si bien souligné le vice-ministre de la Défense nationale, Ahmed Gaïd Salah, assume pleinement sa mission constitutionnelle. Elle s'opposera à toute tentative visant à la déstabiliser. Pour l'ANP, l'Algérie avant tout.