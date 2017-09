RND Ouyahia réunit ses cadres ce samedi

Il marque sa rentrée politique et sociale. Le secrétaire général du RND ne perd pas de temps. Ahmed Ouyahia a convoqué une réunion du bureau national pour ce samedi, selon une source proche du parti. Malgré ses responsabilités à la tête du Premier ministère, il reste disponible pour son parti. Faisant la part des choses, Ahmed Ouyahia ne néglige aucune responsabilité au détriment de l'autre. Il fait sa rentrée politique en tant que chef du parti politique dans les délais précis. Alors que d'autres partis sont toujours dans l'ombre, le RND marque l'actualité ce week-end. La réunion de samedi sera consacrée à l'examen de la situation politique et sociale et la préparation des élections locales. «L'ordre du jour n'a pas été communiqué aux membres du bureau national», indique une source qui précise que les dossiers examinés sont connus de fait, à savoir la rentrée politique et sociale ainsi que la préparation des élections locales. Le rendez-vous de Ouyahia avec l'état-major du parti intervient au moment opportun marqué par la rentrée sociale et la présentation dans les prochains jours du plan d'action du gouvernement à l'APN. Le secrétaire général va, sans doute, donner à ses cadres les orientations à suivre concernant le débat du plan d'action. Ce dossier qui a fait l'objet d'un Conseil des ministres hier, sera largement débattu samedi prochain par le RND. Ce n'est pas tout. Le rendez-vous des locales sera un autre dossier sur lequel s'étalera le secrétaire général du parti. A deux mois de cette échéance importante, le patron du parti ne manquera pas de livrer les instructions à appliquer pour assurer un bon score. Ayant toujours réglé ses affaires comme du papier à musique, le RND refuse de laisser les choses à la traîne. Cette première entrevue après les vacances sera donc l'occasion pour lui de s'informer de l'état d'avancement des préparatifs sur le terrain. La direction du parti avait tracé tout un calendrier pour accélérer la mise en place de la structure électorale. Le parti a confié la confection des listes de candidatures aux bureaux de wilayas. Lors du dernier conseil national tenu en juin dernier, le parti a décidé que l'élaboration des listes de candidatures du parti aux élections des Assemblées populaires communales (APC) sera décentralisée au niveau des bureaux communaux du parti qui les soumettront au conseil communal pour décision par consensus. Contrairement au FLN, le RND opte pour la décentralisation en impliquant fortement la base dans cette élection. D'ailleurs, le parti de Ahmed Ouyahia a enregistré «avec satisfaction» les conséquences «positives» de la décentralisation de l'élaboration des listes de candidatures aux élections législatives, au niveau des bureaux et des conseils de wilayas. Le conseil national a mandaté le secrétaire général du parti pour édicter aux structures locales du parti toute instruction complémentaire «jugée nécessaire» pour la préparation de la participation aux élections locales, dans le respect du statut et du règlement intérieur du parti ainsi que la présente résolution. Selon une source du parti, l'élaboration des listes de candidature est à un stade avancé. Le RND qui a doublé son score lors des législatives de mai dernier, ambitionne de rafler le plus grand nombre de sièges au niveau local. Classé deuxième grand parti politique sur l'échiquier national, le RND veut à tout prix rivaliser avec le parti majoritaire du FLN, concurrencer son rival le FLN. C'est pourquoi il met le paquet sur cette élection qui n'est pas moins importante que celle de mai dernier. Le patron du RND veut garantir toutes les chances pour renforcer son poids au sein des assemblées locales.