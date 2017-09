POUR AIDER LES FORMATIONS POLITIQUES DANS LE CHOIX DES CIRCONSCRIPTIONS Bedoui publie les résultats des locales de 2012

Par Madjid BERKANE -

La démarche qui est une première en Algérie est pour beaucoup d'observateurs subtile.

Les partis politiques aborderont les élections du 23 novembre prochain avec plus de sérénité et d'assurance. La démarche du ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nour-Eddine Bedoui de rendre publics les résultats des élections de 2012 en ligne va leur permettre de savoir exactement l'ancrage populaire de chaque parti dans chaque circonscription. La démarche qui est une première en Algérie est pour beaucoup d'observateurs subtile. Elle l'est en effet, soulignent-ils, en ce sens qu'elle va aider les partis politiques dans le choix des communes où ils vont se porter candidats. En apprenant leur ancrage dans chaque commune, les partis politiques gagneront beaucoup, affirme-t-on, en temps, en énergie et en argent. Nour-Eddine Bedoui aurait décidé de cette démarche, ajoutent en outre d'aucuns parmi les observateurs, car il sait que de nombreuses formations politiques vont reconduire les mêmes listes de 2012. Par ailleurs, cette démarche est importante, indique-t-on, compte-tenu d'une autre réalité en Algérie, à savoir la popularité de certains partis dans certaines régions et non dans d'autres. L'expérience a montré en effet que les partis d'obédience islamiste sont plus ancrés dans les régions du Sud et de l'est de l'Algérie. Ceux d'obédience démocratique sont plus populaires en Kabylie et dans l'Algérois. Tandis que ceux prônant la ligne nationale sont ancrés pratiquement dans toutes les régions. Ainsi, en ayant une idée préalable sur la communauté électorale et ses tendances, les partis politiques et leurs candidats ne seront pas surpris. Sur un autre plan, il faut souligner que la démarche du ministre de l'Intérieur s'inscrit dans un plan global de son département. Le ministère de l'Intérieur table en effet sur le tout-numérique d'ici 2019. Nour-Eddine Bedoui qui ne cesse de sillonner le pays, réitère à chaque sortie l'importance et la nécessité d'aller vers cet objectif. Pour le ministre, qui n'omet pas de rappeler que cet objectif est tracé en fonction des directives du président de la République, le passage au tout-numérique est la seule voie pouvant garantir la transparence, la traçabilité et la rapidité dans le traitement des informations. «Nous tablons sur l'administration électronique afin de faciliter la vie à nos concitoyens», ne cessent-ils de répéter. Le citoyen pour Nour-Eddine Bedoui n'a pas à se fatiguer et se casser la tête pour se faire délivrer un document quelconque. C'est l'administration qui doit avoir ce souci, ajoute-t-il. Néanmoins, le citoyen nuance le fait que le ministre doit adhérer de son côté à ce noble objectif. Il doit d'abord demander la délivrance de ces documents et les récupérer une fois établis. Ce n'est qu'ainsi que les Algériens pourront se rattraper et être au diapason de ce qui se fait dans le monde, le ministre de l'Intérieur aime le rappeler. Il est à noter que la numérisation des documents est maintenant généralisée par plusieurs départements ministériels. Le dernier département qui a fait part de son intention du tout-numériser est celui de l'habitat. Le ministre du secteur a annoncé récemment la délivrance du permis de construire électronique.