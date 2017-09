BUDGET SUPPLÉMENTAIRE POUR LA RÉALISATION DE PROJETS URBAINS EN 2017 110 milliards de DA pour la capitale

Par Massiva ZEHRAOUI -

Ce budget est destiné à la réalisation de nombreux projets dans différents secteurs.

Un budget supplémentaire de 110 milliards de dinars a été alloué pour la wilaya d'Alger en 2017. Destiné à la réalisation de nombreux projets dans différents secteurs, il a été approuvé, jeudi dernier, par l'ensemble des membres constituant l'Assemblée populaire de wilaya (APW). Ce budget significatif vient donc s'ajouter aux importantes enveloppes financières estimées à des centaines de milliards de dinars, qui ont été dégagées par l'Etat ces dernières années pour la réalisation de grands projets urbains dans la capitale, particulièrement en 2016 et 2017. De grandes sommes d'argent, sont régulièrement dépensées à cet effet. Bien que cela parte d'une volonté d'améliorer le cadre urbain afin d' offrir aux citoyens de meilleures conditions de vie dans la capitale, il convient néanmoins de relever que beaucoup d'argent est parti en fumée pour des projets qui traînent en longueur pour voir le jour. Il faut aussi rappeler que les travaux de réhabilitation de la casbah d'Alger ont absorbé rien qu'en 2016 une masse financière significative. Au total c'est près de 20 milliards de dinars qui sont destinés à la restauration de l'authentique médina d'Alger. Ceci dit, beaucoup de réalisations ont été accomplies notamment dans le secteur de l'habitat, contribuant ainsi à la modernisation de l'environnement et à un meilleur cadre de vie. Au début de l'année, des enveloppes financières ont été destinées à la réalisation des travaux de route et des projets de gares routières, de parkings et de places publiques. Sur le plan esthétique, plusieurs chantiers sont en cours de réalisation pour l'embellissement des espaces publics.

Ce qui ne peut être que bénéfique pour les Algérois. Par ailleurs, lors d'une session ordinaire, les membres de l'APW ont passé en revue le dossier du budget supplémentaire pour l'exercice 2017 estimé à plus de 110 milliards de dinars. Le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh a annoncé que la session actuelle sera suivie par une autre, «probablement en octobre prochain», pour la présentation du budget de 2018 et l'évaluation du quinquennat passé de l'APW.

Le responsable a fait savoir que «l'assainissement de la nomenclature budgétaire a permis de recouvrer 162 milliards de centimes qui seront consacrés à la réalisation de différents projets au profit des Algérois». La mise à jour des statuts de l'Epic «l'Office des parcs de sports et de loisirs de la wilaya d`Alger», a également été approuvé. «Après la dissolution de l'Agence de promotion du parc les Grands Vents et le transfert de ses biens, droits et personnels vers l'Office des parcs des sports et de divertissement de la wilaya d`Alger», a indiqué le wali. Il fera savoir en outre que le parc des Grands Vents «appartient désormais à la wilaya d'Alger alors que le parc de Ben Aknoun demeure encore sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche». «L'idée de confier la gestion du parc de Ben Aknoun à la wilaya d'Alger était pertinente, mais n'a cependant pas été concrétisée et le dossier relève toujours des autorités compétentes», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, plusieurs élus ont fait part de leurs préoccupations, lors de cette session ordinaire, qui a porté sur l'aménagement urbain, le développement rural et l'habitat. Zoukh a rassuré que pour remédier au manque enregistré dans les différents secteurs au niveau de la capitale, tous les moyens et efforts seront fournis afin de le rattraper.