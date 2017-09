PLAINTE CONTRE LES DÉPASSEMENTS AUX ÉLECTIONS Derbal se montre attentif

Par Nadia BENAKLI -

Elle sera plus ferme. La Hiise veut éviter les erreurs des dernières législatives. La Haute Instance indépendante de surveillance des élections (Hiise) a souligné «la pleine disponibilité» de l'ensemble de ses permanences au niveau national à recevoir les saisines et les plaintes en prévision des prochaines élections locales prévues le 23 novembre, a indiqué jeudi un communiqué de cette instance. Pour mettre un terme à tout dépassement, la commission a mobilisé toutes ses structures au niveau locales pour recevoir les réclamations des partis. «Les permanences de la Hiise à travers l'ensemble du territoire national sont «prêtes à recevoir les saisines et les plaintes et y statuer conformément aux lois et règlements», a indiqué la même source. Cette décision se veut comme une réponse aux reproches critiques faits par les partis de l'opposition lors des législatives du 4 mai dernier. Se félicitant des efforts déployés par les membres des permanences pour la préparation des prochaines élections locales, la commission permanente a appelé l'ensemble de ses partenaires à «la coopération pour assurer des élections régulières et transparentes». Par ailleurs, la Hiise a annoncé l'organisation de quatre rencontres régionales de formation, organisées à Mostaganem et Skikda le 10 septembre et le 13 septembre à El Oued et Alger.Encadrées par des membres de la commission permanente de la Hiise, ces rencontres visent à «unifier les positions sur les questions soulevées et permettre aux membres de la Hiise d'accomplir leurs missions dans les meilleures conditions et dans le cadre des lois en vigueur». Ces rencontres s'inscrivent en outre dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de la Hiise. Après les élections législatives du 4 mai dernier, les élections locales de novembre constitueront le deuxième rendez-vous qu'aura à superviser la Haute Instance indépendante de surveillance des élections (Hiise), créée en vertu des dispositions de la Constitution amendée en 2016 en tant que garantie supplémentaire de la transparence et de la probité des rendez-vous électoraux avec de larges prérogatives pour veiller au bon déroulement des élections. une occasion à travers laquelle la commission tente de renforcer sa crédibilité. «La Hiise compte s'acquitter de son devoir constitutionnel en matière de protection de la voix du citoyen en vue de consacrer la liberté de choix lors des élections locales du 23 novembre prochain», avait souligné récemment Abdelwahab Derbal, président de la Hiise, appelant les membres de son instance à «continuer sur la même détermination dont il ont fait montre au cours des législatives de mai 2017, d'autant que les élections locales exigent davantage d'efforts, un suivi permanent sur le terrain et de plus grands moyens».