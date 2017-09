EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES L'Algérie appelle la Chine à la rescousse

Par Walid AÏT SAÏD -

Qui mieux que le 1er exportateur mondial pour nous apprendre l'art de l'exportation?

L'Algerie et la Chine, ça sera dorénavant du donnant-donnant. En effet, le nouveau ministre du Commerce Mohamed Benméradi a reçu, jeudi dernier, l'ambassadeur de Chine en Algérie Yang Guangyu. Une rencontre où le ministre algérien a appelé à contribuer à l'augmentation du quota des exportations vers la Chine des produits algériens hors hydrocarbures. Benméradi cite notamment les produits agricoles. Un appel du pied de l'Algérie au fidèle partenaire chinois afin de l'aider à améliorer ses exportations hors hydrocarbures qui tardent à décoller. Depuis le début de la chute des prix du pétrole, dont les recettes représentent 95% des rentrées du pays en devises, l'Algérie cherche à diversifier ses exportations. Mais pour le moment sans succès. La Chine, premier fournisseur commercial de l'Algérie, est dans ce sens appelée à aller vers un partenariat gagnant- gagnant. Pour le moment, la balance commerciale est évidemment en défaveur de l'Algérie. La Chine n'occupe que le 14e rang du classement des pays clients de l'Algérie, selon le dernier bilan des douanes algériennes. Une situation qui doit impérativement changer, ou au moins diminuer. En attendant, Mohamed Benméradi a demandé à la Chine de faire bénéficier l'Algérie de sa grande expérience en matière de commerce extérieur, notamment l'activité de l'exportation. Qui mieux que le 1er exportateur mondial pour nous apprendre l'art de l'exportation, qui demande beaucoup d'expertise. Les deux parties ont donc convenu de l'ouverture de davantage de partenariats pour renforcer le développement économique, notamment dans le cadre de la stratégie du gouvernement visant la régulation des équilibres de l'économie nationale et la préservation des réserves de changes, outre la promotion du commerce algérien vers les marchés internationaux, a indiqué un communiqué du ministère du Commerce. D'ailleurs, le diplomate chinois qui rappelait que l'Algérie était le partenaire économique le plus important de la Chine en Afrique, a souligné que son pays préserverait ses engagements vis-à-vis de l'Algérie en assurant un soutien et un accompagnement des investissements et du partenariat bilatéral. Est-ce le vrai début des exportations «made in Bladi»? Wait and see...