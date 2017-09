LE SOUS-SECRÉTAIRE D'ÉTAT AMÉRICAIN THOMAS SHANNON "L'Algérie est un partenaire stratégique"

Par Brahim TAKHEROUBT -

Le responsable américain a souligné l'excellence des relations algéro-américaines en matière sécuritaire.

Le sous-secrétaire d'Etat américain, Thomas Shannon, a insisté, jeudi dernier, à l'occasion de la prestation de serment du nouvel ambassadeur des Etats-unis en Algérie, John Desrocher, sur «l'excellence» des relations politiques entre les deux pays, marquées, a-t-il souligné, par «une convergence de vues sur un grand nombre de questions régionales et internationales». Présidant cette cérémonie, à laquelle ont pris part des cadres du département d'Etat, de l'ambassadeur d'Algérie à Washington Madjid Bouguerra et de l'ancienne ambassadrice Joan Polaschik, M.Thomas Shannon s'est félicité de la qualité des relations qui lient les deux pays en exprimant sa confiance en les capacités du nouvel ambassadeur de renforcer la coopération bilatérale. Soulignant l'excellence des relations algéro-américaines en matière sécuritaire, le sous- secrétaire d'Etat a relevé que la coopération entre les deux pays «offrait de grandes perspectives dans les domaines économique, culturel et commercial». L'Algérie est un partenaire «stratégique» avec lequel les Etats-unis veulent développer un partenariat «multisectoriel», a ajouté le sous-secrétaire d'Etat, mettant l'accent sur la nécessité d'accompagner les entreprises américaines souhaitant investir en Algérie. La nomination de l'ancien sous-secrétaire d'Etat adjoint pour l'Egypte et le Maghreb, John Desrocher, qui a prêté serment comme nouvel ambassadeur des Etats-Unis en Algérie, a été confirmée par le Sénat américain le 4 août dernier et le diplomate succédera à Mme Joan Polaschik qui vient d'être nommée adjoint principal du sous-secrétaire d'Etat pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Lors de son audition en août dernier au Sénat américain, devant la commission des Affaires étrangères, le nouvel ambassadeur, avait souligné que les relations entre les deux pays «se sont renforcées» ces dernières années et devenues «plus étendues et plus profondes».

M.John Desrocher avait énuméré trois principaux axes du programme qu'il compte mettre en oeuvre en Algérie, à savoir «renforcer la coopération sécuritaire, développer le commerce et l'investissement, et travailler avec les homologues algériens, alors qu'ils poursuivent les réformes économiques et politiques». Le diplomate américain avait loué l'Algérie pour son rôle de «leader» dans le maintien de la sécurité régionale. Le retour des terroristes étrangers des régions en conflit comme l'Irak et la Syrie, la contrebande et les groupes du crime organisé représentent «des menaces importantes» qu'il dit vouloir contrer en renforçant la coopération sécuritaire avec l'Algérie dans la région. Au plan économique, l'ambassadeur a reconnu que de nouveaux investissements américains en Algérie sont «indispensables».