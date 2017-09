IL A DÉLIVRÉ DE PROFONDS MESSAGES POLITIQUES LORS DU DERNIER CONSEIL DES MINISTRES Ce que veut Bouteflika

Par Saïd BOUCETTA -

Le chef de l'Etat

Les difficultés économiques, somme toute, passagères pour n'importe quelle autre société, ne doivent pas être supportées par le seul citoyen.

Le dernier Conseil des minis-tres aura été celui de la confirmation du cap pris par le pays dans la gestion de la crise financière. Le président de la République qui a tracé au gouvernement deux lignes rouges à ne pas franchir dans le cadre de son déploiement sur le terrain des réformes a réaffirmé sa volonté de ne laisser aucun Algérien sur la touche et d'éviter toute hypothèque de la souveraineté économique du pays. Le recours au financement non conventionnel vient confirmer ces deux grands principes, puisqu'il exclut tout endettement de l'Etat et stimule la dynamique de croissance, actuellement menacée par la raréfaction des ressources. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette option n'est pas née du néant. Si le gouvernement entreprend cette démarche, «c'est parce que l'Algérie dispose encore d'une indépendance économique extérieure grâce au remboursement anticipé de sa dette et à l'accumulation de réserves de changes, qu'elle peut recourir aujourd'hui souverainement au financement interne non conventionnel», a rappelé le président de la République lors du même Conseil. C'est dire toute la justesse des décisions présidentielles, prises dans le milieu des années 2000. La consécration de la souveraineté nationale n'est donc pas un vain mot et cela se voit dans le quotidien du citoyen qui, malgré une chute importante des revenus pétroliers n'a pas vu sa vie basculer, comme dans d'autres pays. Un chiffre témoigne de cet état de fait. Plus de 4 millions de moutons ont été sacrifiés lors de l'Aïd El Adha. C'est le signe d'un pouvoir d'achat qui touche l'ensemble des couches populaires. Le prédisent de la République entend préserver ses acquis essentiels pour une société qui a connu dans un passé récent, les pires privations. «Le peuple algérien qui a tant versé de sacrifices pour transcender la tragédie nationale et renouer ensuite avec le développement depuis près de deux décennies, mérite de ne pas connaître une nouvelle panne de développement après celle qu'il a vécue à la fin des années quatre-vingt», a affirmé le chef de l'Etat.

Il faut dire que ces presque 20 années de développement ont été rendues possibles grâce à une politique de Réconciliation nationale qui a placé la nation et le citoyen au coeur de la problématique politique de l'époque. Les Algériens qui ont adhéré à la démarche présidentielle en cueillent les fruits. Mais les difficultés économiques, somme toute, passagères pour n'importe quelle autre société, ne doivent pas être supportées par le seul citoyen. Il devrait même être la dernière victime du contre- choc pétrolier, semble estimer le chef de l'Etat qui a dressé trois importantes digues que sont le paiement anticipé de la dette extérieure, la mise en place du Fonds de régulation des recettes et l'accumulation des réserves de changes. Cette dernière a cédé sous la pression de la crise financière. Les deux premiers «brise-lames» financiers tiennent toujours. C'est grâce à cela que l'économie nationale n'a pas sombré. Si tout cela a été préconisé par le président de la République au bénéfice exclusif du citoyen algérien, c'est parce que cela relève d'une conviction profonde tirée de la déclaration du Premier novembre qui avait explicitement identifié l'Algérie indépendante comme un Etat social. C'est également pour cela que le président Bouteflika a instruit le gouvernement de «travailler avec diligence et détermination à répondre aux attentes de la population, à faire progresser le processus de réforme et de modernisation du pays dans tous les domaines, et à faire avancer la construction d'une économie de plus en plus diversifiée». Le seul objectif du gouvernement sera de permettre aux Algériens de vivre dignement. Et les Algériens doivent le savoir. Aussi, le chef de l'Etat a-t-il instruit le gouvernement à l'effet «d'accompagner ses efforts d'une communication dynamique, afin d'expliquer le sens véritable des réformes qui seront mises en route, à l'effet d'y faire adhérer la société, en cette phase où le pays est confronté à de nombreux défis». Cette communication que le président veut efficace et utile se doit de s'appuyer sur du concret et l'image que devra donner l'Exécutif à la société, doit être celle du sérieux, mais surtout d'une réelle volonté de dialogue. C'est le sens qu'on peut donner à l'instruction présidentielle à l'endroit de l'équipe de Ahmed Ouyahia en soulignant que «les partenaires sociaux et le Gouvernement sont en devoir de faire preuve de solidarité et de coordination, pour garantir la progression des réformes dans la paix sociale».

Cette solidarité qui doit s'exprimer sur le terrain suppose également un comportement responsable de l'ensemble des travailleurs. Ces derniers «sont donc appelés, chacun dans son secteur, à redoubler d'efforts pour faire avancer les réformes destinées à moderniser la gestion du pays et notamment l'efficacité et la compétitivité de son économie, pour offrir au pays des revenus substantiels à même de garantir sur le long terme, la pérennité de la justice sociale et de la solidarité nationale», a relevé le président de la République. Il faut dire que ces travailleurs, dont les obédiences politiques sont diverses sont concernés en tant que citoyens aux côtés des autres catégories sociales. L'ensemble peut donner une société homogène, combative et consciente des enjeux de l'heure. «Il appartient donc à chacun de nous, par-delà tout clivage, y compris politique, de s'associer à la préservation de l'indépendance économique et financière du pays par l'adhésion aux réformes et aux efforts que cela requiert», a affirmé le président de la République, tendant ainsi la main, à l'ensemble de la composante partisane de la scène nationale. L'instant n'est certainement pas aux querelles stériles. Il y a une seule Algérie, un seul peuple et une souveraineté à sauvegarder. Il est plus qu'urgent d'orienter les énergies de tous vers un seul objectif: sortir de la crise, sans laisser personne sur la route. C'est cela que semble vouloir dire le président de la République.