ILS AVAIENT PRIS LES MAQUIS DANS LES ANNÉES 90 Deux terroristes se rendent à Jijel

Par Ikram GHIOUA -

Depuis plusieurs mois, l'ANP enregistre les redditions de plusieurs familles de terroristes.

Dans le cadre de leurs missions constitutionnelles, les forces de l'Armée nationale populaire ayant entamé des pourparlers avec des terroristes au niveau des maquis de Jijel ont vu leurs efforts aboutir à la reddition de deux terroristes. Il s'agit, selon une source sécuritaire très bien informée, de B. Abdelhakim allias Abou Dajana qui a pris le chemin des maquis en 1992 et de K.Yazid ayant rejoint les groupes terroristes en 1993. Ce dernier dont l'épouse et ses cinq enfants avaient décidé de rejoindre la société et de bénéficier des procédures portant sur la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale a été convaincu suite aux efforts de l'ANP, mais aussi l'intervention de son épouse. Lors de cette opération, les forces de l'ANP ont récupéré deux AK47 en plus d'une quantité de munitions. Depuis plusieurs mois, l'ANP enregistre les redditions de plusieurs familles de terroristes. En juin dernier, le MDN avait annoncé la reddition toujours dans la wilaya de Jijel de la dénommée G. Noura, épouse du terroriste Gh. Mohamed alias Abou Yasser qui s'était rendue. L'opération a eu lieu dans la zone de Bordj Taher. Cette dernière était accompagnée de ses trois enfants, il s'agit de Abdelbari âgé de 17 ans, Yahia 14 ans et Oussama 5 ans. Tous sont nés dans les maquis et ne connaissent rien de la vie au sein d'une société. La même source précisait que cette femme avait rallié les groupes criminels en 1996. L'ANP n'a pas publié de photos de cette famille, mais ce n'est pas la première fois qu'une femme et ses enfants, sont recueillis par les soldats de l'ANP. En juillet 2015, un terroriste dénommé Boutaoui Bouzid alias El Hilali, accompagné de trois femmes, s'est rendu aux forces de l'ANP dans la même région de Jijel. C'est dire que de nombreux terroristes sont attirés par la reddition, notamment dans les maquis de Jijel, plutôt que de poursuivre leur activité subversive, alors qu'ils manquent de tout, même de l'eau, de la nourriture et certainement de soins. Durant le premier semestre de l'année en cours, le MDN a donné le chiffre de pas moins de 10 redditions auxquelles s'ajoutent les dernières, dont certaines ont été enregistrées au Sud. L'ANP a également arrêté près d'une trentaine de terroristes suite à des opérations précises et ciblées déclenchées sur la base de renseignements. Alors que près d'une centaine a été abattue jusque-là. Ce résultat s'ajoute au nombre de caches détruites, d'armes et munitions récupérées dans différentes opérations de l'ANP. Mais pas seulement, puisque l'ANP compte dans ses bilans la récupération et la destruction de bombes de fabrication artisanale et des produits chimiques destinés à la fabrication d'explosifs. Dans leurs opérations, notamment celles menées au sud du pays, l'ANP avait même arrêté des terroristes portant d'autres nationalités. L'ANP poursuit sa lutte antiterroriste avec détermination au-delà de toute considération, plaçant la sécurité du territoire avant tout.