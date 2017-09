IL A INSTALLÉ LA COMMISSION DE PRÉPARATION DES ÉLECTIONS Le gouvernement presse le pas

Par Nadia BENAKLI -

Le Palais du gouvernement

Présidée par le Premier ministre, cette commission regroupe les ministres des secteurs impliqués dans l'organisation des élections.

La machine électorale est mise en branle. Le gouvernement sort toute l'artillerie nécessaire pour l'organisation du rendez-vous capital des locales. Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a procédé jeudi dernier à l'installation de la Commission nationale chargée de la préparation et de l'organisation de cette élection. Présidée par lui, cette commission regroupe les ministres des secteurs impliqués dans l'organisation des élections, à leur tête les ministères de l'Intérieur et de la Justice ainsi que les services de sécurité.

Cette instance intervient 12 jours après le décret présidentiel signé le 26 août dernier portant convocation du corps électoral pour les élections locales du 23 novembre 2017. Ainsi, les préparatifs pour le scrutin du 23 novembre prochain avancent à un rythme accéléré. Lors du Conseil des ministres qu'il a présidé mercredi dernier, le chef de l'Etat a insisté sur la consolidation de la démocratie, y compris par une bonne organisation des élections locales.

Dans ce souci, le ministère de l'Intérieur, et en vue de faciliter la légalisation des formulaires des signatures individuelles au profit des listes de candidats à ces élections locales, a annoncé la mise en place de permanences au niveau des communes et leurs annexes au niveau national et la prolongation des heures de travail durant tous les jours de la semaine jusqu'à 20h00, à l'exception des vendredis, et ce jusqu'au dimanche 24 septembre 2017, dernier délai de dépôt des dossiers de candidature. En parallèle au dépôt des dossiers de candidatures, l'opération de la révision exceptionnelle des listes électorales, qui a débuté le 30 août dernier, se poursuivra jusqu'au 13 septembre courant.

Les citoyens âgés de 18 ans révolus le 23 novembre 2017 et non inscrits sur les listes électorales sont invités à demander leur inscription sur la liste électorale de leur commune de résidence, sachant que les bureaux chargés des élections au niveau des communes seront ouverts tous les jours de la semaine de 9h00 à 16h30, à l'exception du vendredi. A deux mois de cette compétition électorale, l'administration semble être en avance dans ses préparatifs. Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nour-Eddine Bedoui, avait appelé à une «forte mobilisation» pour assurer la réussite des élections locales, les qualifiant de «rendez-vous important qui contribuera à la consolidation des institutions constitutionnelles et à la consécration de la démocratie».

Un exposé détaillé sur les derniers préparatifs des élections a été présenté au ministre, lors d'une rencontre tenue dimanche dernier avec les cadres de la direction générale des libertés et des affaires juridiques, consacrée aux élections locales. Nour-Eddine Bedoui avait saisi l'occasion, pour appeler les uns et les autres à s'employer à réunir les conditions favorisant la réussite de ces échéances, et ce «dans le cadre des instructions du président de la République qui suit de près ce dossier et insiste sur la nécessité de mettre à disposition tous les moyens matériels et humains pour assurer la réussite de ce rendez-vous important».

Cela démontre que l'administration centrale s'investit à fond dans l'opération électorale. Celle-ci veut à tout prix assurer le déroulement du scrutin dans les meilleures conditions.